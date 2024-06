Le partite di martedì agli Europei di calcio

Martedì 25 giugno si giocano quattro partite agli Europei maschili di calcio, le ultime due del gruppo C e del gruppo D. Alle 18 ci sono Francia-Polonia e Olanda-Austria: a Francia e Olanda basta un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale, ma anche all’Austria, perché pareggiando sarebbe già una terza classificata migliore delle terze del gruppo A e B. Alle 21 si giocheranno Danimarca-Serbia e Inghilterra-Slovenia, in un gruppo ancora aperto, nel quale tutte e quattro le squadre possono ancora arrivare tra le prime due.

ore 18

Francia-Polonia [Dortmund – diretta tv su Sky e Now]

Olanda-Austria [Berlino – diretta tv su Rai 2, Sky e Now]

ore 21

Danimarca-Serbia [Monaco di Baviera – diretta tv su Sky e Now]

Inghilterra-Slovenia [Colonia – diretta tv su Rai 1, Sky e Now]

Inghilterra e Francia sono considerate le due squadre più forti di questi Europei, ma nelle prime due partite non sono state particolarmente convincenti. Entrambe hanno ottenuto una vittoria e un pareggio ma non hanno giocato benissimo, soprattutto considerato il livello di talento che hanno in squadra. In particolare l’Inghilterra e il suo allenatore Gareth Southgate sono stati abbastanza criticati per aver proposto un gioco poco coraggioso. Nonostante questo, comunque, con una vittoria l’Inghilterra chiuderebbe il girone al primo posto, mentre la Francia per arrivare prima deve vincere e sperare che l’Olanda non batta l’Austria.

Gruppo A

Germania 7

Svizzera 5

Ungheria 3

Scozia 1

Gruppo B

Spagna 9

Italia 4

Albania 1

Croazia 2

Gruppo C

Inghilterra 4

Slovenia 2

Danimarca 2

Serbia 1

Gruppo D

Olanda 4

Francia 4

Austria 3

Polonia 0

Gruppo E

Belgio 3

Romania 3

Slovacchia 3

Ucraina 3

Gruppo F

Portogallo 6

Turchia 3

Repubblica Ceca 1

Georgia 1

In corsivo le squadre qualificate agli ottavi.

