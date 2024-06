Julian Assange ha raggiunto un accordo per la sua liberazione

Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, ha accettato di dichiararsi colpevole di aver ottenuto e diffuso in modo illegale alcuni documenti considerati sensibili per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in cambio del suo rilascio dal carcere di massima sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito, dove era detenuto dall’aprile del 2019.

Assange ha lasciato il Regno Unito poco dopo l’annuncio dell’accordo, il 24 giugno, secondo un post sul profilo X di WikiLeaks. Anche la moglie di Assange, Stella, ha scritto su X che il marito è «libero» e ha pubblicato un video di lui che sale su un aereo.

Il suo caso sarà giudicato da un tribunale federale statunitense a Saipan, nelle isole Marianne Settentrionali, un arcipelago nell’oceano Pacifico posto sotto la giurisdizione statunitense. Secondo diverse persone informate dei fatti, rimaste anonime ma citate tra gli altri dal New York Times e dal Guardian, dovrebbe essere condannato a cinque anni di carcere, che quindi avrebbe già scontato nel Regno Unito. La sentenza dovrebbe essere comunicata mercoledì mattina (martedì sera in Italia), e Assange dovrebbe poi tornare in Australia, il suo paese di origine.

L’accordo stretto con il dipartimento di Giustizia permetterebbe ad Assange di mettere fine alle sue vicende giudiziarie, che vanno avanti da oltre dieci anni. È accusato negli Stati Uniti di aver violato l’Espionage Act, una legge contro lo spionaggio. Complessivamente rischia fino a 175 anni di carcere, ma l’accordo comunicato lunedì e confermato dal dipartimento di Giustizia statunitense prevede che si dichiari colpevole per un solo capo d’accusa.

Assange fondò WikiLeaks nel 2006 come sito internet, ong e giornale online che aveva lo scopo principale di pubblicare documenti segreti e riservati condivisi da fonti anonime. La piattaforma divenne nota a partire dal 2010, quando pubblicò Collateral Murder, un video segreto dell’esercito americano mai visto prima di allora che mostrava un attacco con elicottero compiuto dagli Stati Uniti nel 2007 a Baghdad, durante la guerra in Iraq. WikiLeaks mantenne anonima la fonte del video, ma l’esercito americano la individuò in Chelsea Manning, che allora faceva parte dell’esercito americano, era in servizio in Iraq e lavorava come analista d’intelligence.

Si scoprì che Manning aveva consegnato a WikiLeaks centinaia di migliaia di documenti, video e altro materiale segreto, spinta dall’idea che le guerre americane in Medio Oriente fossero ingiuste e che l’assoluta trasparenza promossa da Assange avrebbe migliorato il mondo. Manning fu arrestata, ma i suoi documenti continuarono a essere pubblicati da WikiLeaks, in alcuni casi in collaborazione con grandi giornali internazionali. In questo modo Assange divenne sempre più famoso e sempre più odiato dalla classe dirigente di molti paesi occidentali.

Manning fu condannata a 35 anni di carcere per violazione di segreti di stato e altri crimini, ma nel 2017 fu graziata dall’amministrazione dal presidente Barack Obama, e tornò in libertà.

Nel frattempo Assange incorse in altri problemi legali: nel 2010, mentre si trovava nel Regno Unito, fu accusato di stupro e molestie da due donne svedesi. La Svezia chiese l’estradizione e Assange venne temporaneamente messo in libertà vigilata, ma la violò per rifugiarsi nell’ambasciata a Londra dell’Ecuador. L’indagine per stupro fu archiviata definitivamente nel 2019. Assange fu espulso dall’ambasciata dell’Ecuador nel 2019, e fu arrestato dalla polizia britannica.