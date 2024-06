Le partite di lunedì agli Europei di calcio

Lunedì 24 giugno alle 21 agli Europei maschili di calcio ci sarà l’ultima giornata del gruppo B, quello dell’Italia, che giocherà contro la Croazia. Dopo aver vinto contro l’Albania e perso contro la Spagna, l’Italia dovrà almeno pareggiare per arrivare seconda nel girone e qualificarsi agli ottavi di finale. Arrivasse seconda, la Nazionale affronterebbe la seconda classificata del gruppo A, quindi la Svizzera.

ore 21

Croazia-Italia [Lipsia – diretta tv su Rai 1, Sky e Now]

ore 21

Albania-Spagna [Düsseldorf – diretta tv su Sky e Now]

L’Italia potrebbe passare agli ottavi anche con una sconfitta, a patto che l’Albania non batta la Spagna. In quel caso l’Italia sarebbe terza, e dovrebbe quindi aspettare di capire se sarà una delle quattro migliori terze dei sei gruppi (è probabile, ma dipenderà dalla differenza reti complessiva). Nell’altra partita del gruppo B, la Spagna è già matematicamente certa del primo posto, e potrebbe far riposare i calciatori titolari in vista degli ottavi di finale.

Secondo la maggior parte dei media sportivi, per la partita contro la Croazia l’allenatore Luciano Spalletti dovrebbe fare qualche cambio rispetto alle prime due partite. In attacco potrebbe giocare il centravanti del Genoa Mateo Retegui invece di Gianluca Scamacca, mentre non ci sarà sicuramente Federico Dimarco, che si è infortunato. Al suo posto giocherà uno tra Matteo Darmian e Andrea Cambiaso.

Gruppo A

Germania 7

Svizzera 5

Ungheria 3

Scozia 1

Gruppo B

Spagna 6

Italia 3

Albania 1

Croazia 1

Gruppo C

Inghilterra 4

Slovenia 2

Danimarca 2

Serbia 1

Gruppo D

Olanda 4

Francia 4

Austria 3

Polonia 0

Gruppo E

Belgio 3

Romania 3

Slovacchia 3

Ucraina 3

Gruppo F

Portogallo 6

Turchia 3

Repubblica Ceca 1

Georgia 1

in corsivo le squadre qualificate agli ottavi

