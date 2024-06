L’Italia si è qualificata agli ottavi di finale degli Europei

L’Italia ha pareggiato 1-1 contro la Croazia nella terza partita degli Europei maschili di calcio e si è qualificata agli ottavi di finale come seconda classificata del gruppo B, dietro alla Spagna. Non è stata una partita particolarmente brillante: la Croazia ha segnato il gol del vantaggio con Luka Modric al 55esimo, mentre l’Italia ha pareggiato all’ultimo minuto con un gol di Mattia Zaccagni. Agli ottavi di finale l’Italia giocherà contro la Svizzera, sabato 29 giugno alle 18.

L’allenatore Luciano Spalletti ha fatto alcuni cambi rispetto alle due partite precedenti, impostando l’Italia con il modulo 3-5-2 con Mateo Retegui e Giacomo Raspadori come attaccanti, mentre Gianluca Scamacca e Federico Chiesa hanno cominciato la partita in panchina. Nel primo tempo la Croazia ha avuto più spesso il possesso del pallone, ma è stata spesso lenta e non ha quasi mai creato problemi all’Italia, che ha difeso tutto sommato ordinatamente e in alcuni casi è ripartita e ha creato qualche occasione da gol potenzialmente pericolosa.

Il secondo tempo è cominciato come il primo, con la Croazia che gestiva la palla in maniera abbastanza prevedibile. Al 52esimo l’arbitro ha dato un calcio di rigore alla Croazia per un fallo di mano di Davide Frattesi, che era entrato da poco, ma il portiere dell’Italia Gianluigi Donnarumma con un eccezionale tuffo alla sua sinistra ha parato il rigore tirato dal capitano croato Luka Modric. Sull’azione successiva però la difesa dell’Italia è stata disattenta e ha permesso ad Ante Budimir di colpire di testa: Donnarumma ha compiuto un’altra grande parata, ma sulla respinta Luka Modric ha segnato il gol dell’1-0, al 55esimo.

Dopo il gol subìto l’Italia ha cominciato a giocare con un ritmo più intenso, mettendo pressione alla Croazia anche grazie all’entrata in campo di Chiesa e di Zaccagni e arrivando più di una volta in area avversaria, senza però riuscire a fare il gol del pareggio fino all’ultimo minuto proprio con Zaccagni, che ha segnato con un tiro preciso di destro su passaggio di Riccardo Calafiori.