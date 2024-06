Le foto delle manifestazioni femministe contro l’estrema destra in Francia

Domenica migliaia di donne hanno manifestato in diverse città francesi protestando contro l’estrema destra, vincitrice nel paese delle ultime elezioni europee col Rassemblement National (RN). La protesta è stata organizzata una settimana prima delle elezioni legislative anticipate, indette dal presidente Emmanuel Macron proprio a seguito del risultato alle europee: hanno aderito associazioni femministe, sindacati e attiviste, secondo cui un’eventuale vittoria dell’estrema destra in Francia comporterebbe gravi limitazioni per i diritti delle donne.

I sondaggi più recenti danno il RN per favorito, con circa il 35 per cento dei consensi. Dato che il sistema elettorale non è proporzionale, ma maggioritario a doppio turno, è possibile che RN ottenga la maggioranza in parlamento, e quindi possa esprimere la seconda carica più importante del paese dopo il presidente, che in Francia è anche il capo del governo. Le elezioni si svolgeranno dal 30 giugno al 7 luglio.

Secondo le associazioni e i sindacati che hanno organizzato la manifestazione, la vittoria del RN sarebbe una minaccia soprattutto per il diritto all’interruzione di gravidanza. Proprio quest’anno la Francia l’ha inserito nella Costituzione, il primo paese al mondo a farlo: secondo molte donne un governo di estrema destra potrebbe portare a grossi passi indietro su questo diritto, per esempio attraverso il taglio di fondi alle varie organizzazioni che in Francia si occupano di diritti delle donne.

Le manifestazioni si sono svolte in decine di città, oltre che a Parigi, la capitale: secondo l’agenzia di stampa francese Agence France-Presse hanno aderito oltre 200 associazioni. Solo a Parigi la polizia ha stimato una partecipazione di 13mila persone: in totale, secondo le organizzatrici, erano 75mila.