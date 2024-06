Celebripost

I Tony Awards sono i più importanti premi americani per il teatro, paragonabili a quello che sono gli Oscar per il cinema: tra i vincitori quest’anno c’erano Sarah Paulson e Jonathan Groff, rispettivamente miglior attrice in uno spettacolo teatrale e miglior attore in un musical, ma anche Daniel Radcliffe premiato per la miglior interpretazione di un attore in un ruolo primario in un musical e Kara Young per lo stesso ruolo femminile in uno spettacolo teatrale. Sul red carpet si è fatta notare soprattutto Brooke Shields, che si è presentata con le Crocs. Poi Paul Mescal alla sfilata di Gucci, Sharon Stone alla prima di The Bikeriders e Emma Stone e gli altri di Kinds of Kindness alla prima a New York. Dal Regno Unito politici che fanno cose per la campagna elettorale: Rishi Sunak con due astici, Nigel Farage con un fucile e Ed Davey alle prese con un percorso a ostacoli.