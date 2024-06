I morti per il caldo durante il pellegrinaggio alla Mecca sarebbero più di 500, secondo AFP

L’agenzia di stampa francese AFP ha scritto che quest’anno durante lo Hajj, il consueto pellegrinaggio annuale dei fedeli dell’Islam verso la Mecca, in Arabia Saudita, sono morti almeno 550 pellegrini, basandosi sui dati ufficiali forniti da vari paesi e su quanto riferitole da due diplomatici di paesi arabi che si occupano della questione. La maggior parte di loro è morta a causa del caldo intenso. I rituali dello Hajj termineranno mercoledì.

Ogni anno centinaia di persone muoiono durante lo Hajj a causa della calca e del clima torrido dell’Arabia Saudita, e quest’anno la situazione è aggravata dal fatto che il periodo indicato dal calendario islamico corrisponde a giorni molto caldi. L’anno scorso morirono almeno 240 persone, la maggior parte di loro proveniente dall’Indonesia. Quest’anno la maggior parte dei morti sembra essere egiziana: secondo uno dei diplomatici che ha parlato con AFP sarebbero morte 323 persone egiziane.

Molte di queste persone stavano facendo l’Hajj senza il costoso visto apposito, che permette di accedere alle strutture messe a disposizione dal governo saudita per i pellegrini. Secondo un funzionario egiziano sentito da AFP «i pellegrini senza documenti hanno causato il caos nei campi per i pellegrini egiziani, portando a un collasso dei servizi. I pellegrini sono rimasti senza cibo, acqua o aria condizionata per molto tempo», e molti sono morti «a causa del caldo perché non avevano nessun posto» in cui ripararsi.

Lo Hajj (la cui radice in arabo significa “dirigersi verso”) è il quinto pilastro dell’Islam e deve essere compiuto almeno una volta nella vita da ogni musulmano a patto che le sue condizioni di salute e i suoi mezzi economici glielo consentano. Si svolge tra l’ottavo e il tredicesimo giorno dell’ultimo mese del calendario islamico e rappresenta un momento di purificazione per i fedeli, che durante il viaggio chiedono perdono per i loro peccati e vengono purificati attraverso la celebrazione di preghiere e riti. La destinazione finale del pellegrinaggio è la Grande Moschea della Mecca, dove si trova la Ka’bah, un edificio cubico nero situato al centro del grande cortile della moschea e venerato da tutti i musulmani.

