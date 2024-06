Le partite di martedì agli Europei

Martedì 18 giugno si giocheranno due partite degli Europei maschili di calcio, le ultime della prima giornata. Alle 18 ci sarà Turchia-Georgia e alle 21 Portogallo-Repubblica Ceca: le quattro squadre fanno parte del gruppo F. La Turchia è allenata da Vincenzo Montella e ha in squadra diversi giocatori interessanti, come i due trequartisti nati nel 2005 Arda Güler (del Real Madrid) e Kenan Yildiz (della Juventus) e il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, premiato come miglior giocatore dell’ultima Serie A. La Georgia invece è alla prima partecipazione agli Europei della sua storia; il suo miglior giocatore è l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

ore 18

Turchia-Georgia [Dortmund – diretta tv su Sky e Now]

ore 21

Portogallo-Repubblica Ceca [Lipsia – diretta tv su Rai 1, Sky e Now]

Il Portogallo è costruito ancora una volta attorno al suo giocatore più rappresentativo, Cristiano Ronaldo, che a 39 anni si prepara a giocare gli Europei per la sesta volta: sarà un record. Con 14 gol segnati, Ronaldo è anche il miglior marcatore di sempre della competizione, che vinse nel 2016 in finale contro la Francia. Da ormai un anno e mezzo Ronaldo gioca nel campionato saudita e sta attraversando l’ultima fase della sua carriera, ma diversi osservatori si aspettano che possa ancora giocare un grande torneo. Oltre a lui, comunque, il Portogallo ha molti altri giocatori di altissimo livello come Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão. La Repubblica Ceca punterà invece molto sull’ex attaccante della Roma Patrik Schick, che quest’anno ha vinto il campionato tedesco con il Bayer Leverkusen.

Gruppo A

Germania 3

Svizzera 3

Ungheria 0

Scozia 0

Gruppo B

Spagna 3

Italia 3

Albania 0

Croazia 0

Gruppo C

Inghilterra 3

Danimarca 1

Slovenia 1

Serbia 0

Gruppo D

Paesi Bassi 3

Francia 3

Austria 0

Polonia 0

Gruppo E

Romania 3

Slovacchia 3

Belgio 0

Ucraina 0

Gruppo F

Georgia

Portogallo

Repubblica Ceca

Turchia