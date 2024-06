A Lecce non ci sono ancora i risultati delle elezioni comunali

Alle elezioni di sabato e domenica si è votato anche per rinnovare i sindaci di circa 3.700 comuni, quasi la metà di tutti i comuni italiani, tra cui c’erano anche 23 capoluoghi di provincia e 6 capoluoghi di regione. Per quasi tutte queste città si conosce l’esito delle elezioni: si sa cioè se è stato eletto un nuovo sindaco o una nuova sindaca al primo turno, o se invece nessun candidato ha preso almeno il 50 per cento dei voti e quindi si andrà al ballottaggio (il 23 e il 24 giugno). Si sa per tutti i capoluoghi tranne Lecce, dove dopo due giorni dalla chiusura dei seggi mancano ancora i risultati di 4 sezioni su 102: delle sezioni 25, 26, 35 e 88 è stato chiesto il riconteggio per la segnalazione di alcune incongruenze. Sono ancora in ballo circa 2.200 voti su quasi 60mila: una parte piccola, che però potrebbe risultare decisiva.

A Lecce c’erano in tutto quattro candidati, due dei quali sono al momento poco sotto al 50 per cento, prendendo in considerazione i voti scrutinati in tutte le sezioni tranne le quattro per cui è stato chiesto il riconteggio. Al momento è in vantaggio la candidata sostenuta dalla coalizione di destra, Adriana Poli Bortone, ex parlamentare, ministra delle Politiche agricole del primo governo di Silvio Berlusconi e già sindaca di Lecce dal 1998 al 2007: con 98 sezioni scrutinate su 102 è al 49,64 per cento, poco meno della soglia del 50 per cento che le permetterebbe di essere eletta al primo turno. L’altro candidato a contendersi le elezioni è il sindaco uscente Carlo Salvemini, di centrosinistra e sostenuto tra gli altri da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: è al 47 per cento, poco sotto la sua avversaria e la soglia dell’elezione al primo turno.

Tra loro c’è una distanza di poco più di 1.300 voti: Bortone ne ha presi 24.749, Salvemini 23.430. Con 2.200 voti ancora da assegnare, questa differenza non permette di stabilire già ora con certezza se si andrà o meno al ballottaggio.

Bortone ha presentato ricorso al Tar, il tribunale amministrativo regionale competente in questi casi, per procedere al riconteggio delle sezioni mancanti, iniziato già martedì. Tra le irregolarità, secondo Bortone, ci sarebbero «verbali che non sono stati redatti, pasticci da parte di un presidente e la commissione [elettorale provinciale, ndr] che si sta guardando ad uno ad uno le schede di almeno quattro sezioni».

I due candidati fanno dichiarazioni contrastanti. Bortone sostiene di avere praticamente vinto e che con i voti mancanti supererà il 50 per cento necessario alla vittoria al primo turno. Il risultato è chiaro, dice: «Se metà della città ha votato me vuol dire che è scontenta». Al contrario Salvemini ha parlato come se si stesse già preparando al ballottaggio: dopo aver rimandato più volte un suo commento per attendere i risultati definitivi martedì ha detto che «la partita è apertissima, attendiamo che si chiudano le operazioni di verifica sulle quattro sezioni non ancora definitive per dare il massimo nei prossimi quindici giorni».

Se la situazione confermasse la distribuzione attuale dei voti, quindi entrambi i candidati sotto al 50 per cento, effettivamente si andrebbe al ballottaggio. In questo caso sarebbero decisivi i voti degli altri due candidati, Alberto Siculella e Agostino Ciucci, sostenuti da liste civiche e che insieme hanno ottenuto poco più del 3 per cento dei voti.