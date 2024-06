I risultati delle elezioni amministrative fin qui

È ancora in corso lo scrutinio dei voti delle elezioni amministrative e regionali: si è votato per rinnovare i sindaci in circa 3.700 comuni (tra cui 23 capoluoghi di provincia e 6 anche di regione: Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Campobasso e Potenza), e per eleggere il presidente e la giunta del Piemonte. Alcuni risultati sono già definitivi, mentre per altri bisognerà aspettare maggiori dati.

Piemonte

Alle elezioni in Piemonte come previsto ha vinto Alberto Cirio di Forza Italia, sostenuto dai partiti della destra di governo, che è stato confermato presidente per un secondo mandato consecutivo. Pur essendo un risultato previsto dai sondaggi è comunque notevole, perché è la prima volta negli ultimi 25 anni che vince la coalizione uscente. In base alle ultime proiezioni, Cirio ha preso circa il 56 per cento dei voti, mentre al secondo posto è arrivata Gianna Pentenero, assessora al Lavoro del comune di Torino sostenuta da una coalizione di centrosinistra con PD, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e +Europa, con il 33,5 per cento circa. Non era previsto il secondo turno di ballottaggio: quindi Cirio avrebbe vinto anche con una maggioranza inferiore a al 50 per cento.

Firenze

A Firenze è certo che si andrà al ballottaggio tra Sara Funaro, sostenuta da una coalizione di centrosinistra, e Eike Schmidt, sostenuto da una coalizione di destra. Per il ballottaggio si voterà tra due settimane, il 23 e il 24 giugno. Le proiezioni danno Funaro vicina al 43 per cento, mentre Schmidt intorno al 33.

Funaro ha 48 anni, è del Partito Democratico, e finora è stata assessora della giunta uscente del sindaco Dario Nardella, con deleghe al Welfare, Sanità, Immigrazione e Istruzione. Schmidt invece è di origini tedesche ma l’anno scorso ha ottenuto la cittadinanza italiana, e in città è un personaggio molto noto e influente perché è stato direttore del più importante museo fiorentino e uno dei più importanti d’Italia, le Gallerie degli Uffizi, dal 2015 al 2023. Per il ballottaggio Funaro è considerata favorita, anche perché la città dal Dopoguerra a oggi è stata governata quasi ininterrottamente dalla sinistra o dal centrosinistra, ed è probabile che potrà contare sui voti che al primo turno sono andati ad altri candidati minori di centrosinistra.

Cagliari

A Cagliari le elezioni amministrative sono state vinte dal centrosinistra con Massimo Zedda, che era già stato sindaco della città per quasi due mandati tra il 2011 e il 2019. Negli ultimi 5 anni invece a Cagliari aveva governato una giunta di destra, guidata da Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia, che era stato candidato presidente alle regionali di febbraio vinte poi dal centrosinistra con Alessandra Todde del Movimento 5 Stelle. Secondo le ultime proiezioni, Massimo Zedda ha preso circa il 60 per cento dei voti, contro il 34 per cento di Alessandra Zedda, consigliera regionale uscente di Forza Italia, sostenuta anche da Lega e Fratelli d’Italia più alcune liste regionali come il Partito Sardo d’Azione e i Riformatori Sardi.

Pesaro

Il nuovo sindaco di Pesaro sarà il candidato di centrosinistra Andrea Biancani, che era sostenuto da PD, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e 4 liste civiche. Il principale avversario di Biancani era Marco Lanzi, sostenuto dai partiti della destra di governo. Pesaro era stata governata dal centrosinistra anche negli ultimi dieci anni, durante i quali si erano alternate due giunte guidate da Matteo Ricci, del PD, che è stato invece eletto al Parlamento Europeo. Biancani ha preso più del 60 per cento dei voi, mentre Lanzi circa il 35 per cento.

Bergamo

Le elezioni a Bergamo sono state vinte da Elena Carnevali, candidata del centrosinistra. Carnevali ha preso poco meno del 55 per cento: sarà la prima donna a diventare sindaca a Bergamo. Carnevali è un’ex deputata del Partito Democratico, che la sosteneva insieme a +Europa, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra. Il candidato della destra era invece l’avvocato Andrea Pezzotta, assessore all’Urbanistica tra il 2009 e il 2014, che ha preso circa il 42 per cento.

Bari

A Bari la situazione è ancora incerta: il candidato del centrosinistra Vito Leccese, sostenuto da PD e Europa Verde, è molto in vantaggio sul candidato di centrodestra Fabio Romito, ma non è sicuro che possa raggiungere il 50 per cento. Il terzo candidato più votato è Michele Laforgia, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e da Sinistra Italiana. Il Movimento 5 Stelle aveva deciso di non partecipare alle primarie con il PD dopo le inchieste giudiziarie che negli scorsi mesi avevano riguardato il comune di Bari, governato proprio dal PD con Antonio Decaro. Sia Leccese che Laforgia però si erano promessi sostegno a vicenda in caso di ballottaggio, e perciò anche se Leccese non dovesse vincere al primo turno l’esito del ballottaggio sarà piuttosto scontato.

Perugia

A Perugia il distacco tra la candidata di centrosinistra Vittoria Ferdinandi e la candidata di destra Margherita Scoccia è minimo: sono entrambe tra il 48 e il 49 per cento, quindi al momento è probabile che si vada al ballottaggio, il cui esito a questo punto dovrebbe essere molto incerto. Ferdinandi, 37enne candidata civica ma con posizioni radicali di sinistra, era sostenuta da un’ampia coalizione con PD, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e una parte di Italia Viva. Il sindaco uscente era Andrea Romizi, di Forza Italia, che aveva governato per due mandati.

Pescara

A Pescara è in vantaggio il sindaco uscente Carlo Masci, candidato di destra sostenuto dai partiti di governo, ma è non è ancora sicuro che riesca a prendere più del 50 per cento. Il suo principale avversario è Carlo Costantini, sostenuto da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e due liste civiche, che al momento ha poco circa il 34 per cento.

Livorno

A Livorno è già certo della rielezione il sindaco uscente Luca Salvetti, indipendente di centrosinistra sostenuto da Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra. Ha preso più del 51 per cento. Alessandro Guarducci, candidato della destra, ha preso circa il 22 per cento.

Prato

A Prato è stata eletta Ilaria Bugetti, sostenuta da un’ampia coalizione con dentro Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Ha preso più del 52 per cento, mentre Gianni Cenni, candidato della destra, ha preso circa il 41 per cento.

Modena

Massimo Mezzetti, candidato del centrosinistra, sarà il nuovo sindaco di Modena. Su queste elezioni c’erano molte attenzioni, perché Modena è amministrata da 79 anni dal centrosinistra e la destra aveva puntato molto su Luca Negrini, imprenditore 33enne che fa parte di Fratelli d’Italia, per cercare di cambiare la tendenza. Alla fine però Mezzetti ha preso quasi il 64 per cento dei voti, e Negrini circa il 28 per cento.

Avellino

Non è ancora certo il risultato di Avellino, dove lo scrutinio è ancora molto indietro: al momento il candidato del centrosinistra Antonio Gengaro e la vice-sindaca uscente Laura Nargi, sostenuta da tre liste civiche, sono entrambi a circa il 35 per cento. Il giornalista Pellegrino Genovese, candidato di Forza Italia, è al 22 per cento circa. Fratelli d’Italia ha candidato invece Maria Modestino Iandoli, storica dirigente di Alleanza Nazionale, che è dato a poco più del 3 per cento.

Pavia

A Pavia ha vinto con il 53 per cento Michele Lissia, candidato sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra, mentre Alessandro Cantoni, sostenuto dai partiti della destra di governo, ha preso il 45 per cento. Pavia passa quindi al centrosinistra: il sindaco uscente, Fabrizio Fracassi, è della Lega ed era stato eletto nel 2019 con il sostegno di una coalizione di destra di cui facevano parte anche Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Sassari

Non è ancora certo invece il risultato delle elezioni a Sassari, dove il candidato di centrosinistra Giuseppe Mascia è in ampio vantaggio su Nicola Lucchi, sostenuto da liste civiche, e sul candidato del centrodestra Gavino Mariotti. Mascia al momento è sopra il 51 per cento, ma non è ancora certo della vittoria al primo turno perché lo scrutinio è ancora in corso. Il sindaco uscente era Nanni Campus, sostenuto da liste civiche.

Lecce

A Lecce al momento è in leggero vantaggio Adriana Poli Bortone, sostenuta da una coalizione di destra, ed è data intorno al 50 per cento. Il sindaco uscente Carlo Salvemini, di centrosinistra, è leggermente sotto: è dato a circa il 48 per cento.

Potenza

Alle elezioni comunali di Potenza, dove negli ultimi dieci anni ha governato Fratelli d’Italia, con Dario De Luca, e poi la Lega con Mario Guarente, è in vantaggio Francesco Fanelli, candidato della destra: a scrutinio ancora in corso è intorno al 40 per cento dei voti. Il suo principale avversario, Vincenzo Telesca, sostenuto da una coalizione di liste civiche, è al momento al 32 per cento. È quindi probabile che questi due candidati andranno al ballottaggio.

Ascoli

Ad Ascoli è stato rieletto sindaco Marco Fioravanti di Fratelli d’Italia, con quasi il 75 per cento dei voti. Il candidato di centrosinistra Emidio Nardino, sostenuto tra gli altri da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ha ottenuto invece il 25 per cento.

– Leggi anche: Che ruolo hanno avuto i candidati in queste elezioni