Secondo gli exit poll in Germania il partito di estrema destra AfD è il secondo più votato

In Germania, dove i seggi per le elezioni europee hanno chiuso alle 18, i primi exit poll pubblicati dai principali giornali tedeschi, che non sono risultati ufficiali, danno come primo partito l’Unione Cristiano-Democratica di Germania (CDU), il principale partito di centrodestra guidato per molti anni da Angela Merkel, con il 30 per cento.

Sempre secondo i primi dati il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) avrebbe preso il 16 per cento, guadagnando il 5,5 per cento rispetto alle ultime elezioni europee del 2019. Nelle ultime settimane i sondaggi avevano mostrato un calo della popolarità di AfD, notevolmente diminuita in seguito a una serie di scandali che avevano coinvolto esponenti di spicco del partito. L’ultimo aveva riguardato alcune dichiarazioni sui nazisti fatte dal capolista alle elezioni europee, Maximilian Krah, che aveva portato all’espulsione di AfD dal gruppo europeo di partiti di estrema destra ed euroscettici Identità e Democrazia (ID).

Il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD), di centrosinistra e di cui fa parte l’attuale cancelliere tedesco Olaf Scholz, in questo momento è dato al 14 per cento. Non è un buon risultato per il principale partito di governo, che dal 2021 guida una coalizione con i Liberali (FDÖ) e i Verdi, che secondo i dati finora disponibili avrebbero preso il 12,5 per cento (rispetto alle elezioni europee del 2019, i Verdi avrebbero perso 8 punti percentuali).

Gli ultimi sondaggi davano la CDU al 30 per cento, i Verdi e la SPD al 15 per cento, e AfD al 14 per cento.

Il partito di Alleanza Sahra Wagenknecht – Ragione e Giustizia (BSW), fondato dalla politica di estrema sinistra Sahra Wagenknecht che ha recentemente iniziato a sostenere posizioni molto controverse e tipiche dei partiti conservatori, ha preso il 6 per cento, in linea con i sondaggi.

Molto probabilmente il buon risultato di Wagenknecht ha influito sul risultato del partito di sinistra Die Linke (La Sinistra), che secondo gli exit poll avrebbe preso soltanto il 3 per cento dei voti.