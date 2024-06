Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros, il primo della sua carriera

Domenica il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto per la prima volta in carriera il Roland Garros di Parigi, uno dei quattro Slam, i tornei più importanti del tennis, battendo con il punteggio di 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 il tedesco Alexander Zverev. È la terza volta che Alcaraz vince un torneo del Grande Slam, dopo gli US Open 2022 e Wimbledon 2023. Con questo risultato, da lunedì Alcaraz salirà al secondo posto della classifica mondiale dei tennisti, davanti al serbo Novak Djokovic e all’italiano Jannik Sinner.

Nella semifinale di venerdì Alcaraz aveva battuto proprio Sinner in una partita molto combattuta, durata oltre 4 ore e finita al quinto set con il punteggio di 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

In tutti gli sport, specialmente quelli individuali, l’instaurarsi di una rivalità tra giocatori molto forti è considerato decisivo per aumentare l’interesse del pubblico, attrarre nuovi appassionati e favorire il racconto “epico” intorno alle sfide e ai tornei. In questo momento storico, quella tra Sinner e Alcaraz è considerata da esperti e addetti ai lavori la nuova, grande rivalità nel mondo del tennis.

Prima della partita di venerdì, Sinner e Alcaraz si erano affrontati in 8 scontri diretti, ottenendo 4 vittorie a testa: al momento Alcaraz è quindi in vantaggio nelle sfide individuali.