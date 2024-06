Mette Frederiksen, la prima ministra della Danimarca, è stata aggredita da un uomo nel centro di Copenhagen

Venerdì sera la prima ministra socialdemocratica danese Mette Frederiksen è stata aggredita da un uomo mentre si trovava in piazza Kultorvet a Copenhagen, la capitale del paese. La polizia danese ha detto di aver arrestato l’aggressore e che sta indagando sull’incidente, ma non ha fornito ulteriori dettagli. L’ufficio del primo ministro ha scritto in un comunicato che Frederiksen è rimasta «scioccata» dopo l’aggressione.