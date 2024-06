Tutte ma proprio tutte le maglie degli Europei di calcio

Venerdì prossimo cominceranno gli Europei di calcio maschili del 2024 in Germania (quelli femminili si giocheranno l’anno prossimo e sono ancora in corso le qualificazioni). Partecipano in tutto 24 squadre, che nella prima fase del torneo si affronteranno in 6 gironi. È una delle competizioni sportive più seguite al mondo, ed è quindi anche un’opportunità di marketing per le nazionali di calcio, quelle dei paesi più piccoli ma non solo, che si presentano spesso con maglie particolari o più elaborate del solito. Quelle di questa edizione sono queste:

Ogni nazionale ha uno sponsor tecnico. Il marchio più presente è quello della Nike americana (9 squadre), seguita dalle tedesche Adidas (6 squadre, tra cui l’Italia) e Puma (4 squadre). L’azienda italiana Macron e la spagnola Joma danno le divise e l’abbigliamento tecnico a due nazionali ciascuna; la danese Hummel è sponsor della Danimarca. La maglia della nazionale danese ha una particolarità, seppure non visibile: all’interno sono ricamati i nomi dei 1.535 club che aderiscono alla Federazione calcistica del paese (la Dansk Boldspil-Union, abbreviata in DBU).

Altre squadre hanno divise con richiami ai simboli nazionali del loro paese. Per esempio, la seconda maglia del Portogallo ha un motivo bianco-azzurro che ricorda gli azulejos (le piastrelle di terracotta, maiolicata o verniciata, molto diffuse nell’architettura locale). La prima maglia della Scozia ha una trama che riprende il tartan, il tessuto a quadretti tipico della sartoria scozzese, mentre quella della Spagna si ispira al garofano, considerato il fiore nazionale del paese. Sulle divise dell’Ucraina si vede, in filigrana, il profilo del paese (che include la Crimea, la regione occupata e annessa illegalmente dalla Russia nel 2014).

– Leggi anche: La Nazionale italiana di calcio maschile Under-17 ha vinto gli Europei

Tra le altre maglie, la Croazia ha rinnovato l’abituale fantasia a scacchi della sua divisa, ingrandendoli molto. La Francia utilizzerà una prima maglia con uno stile, e uno stemma, un po’ vintage, mentre la Germania (che aveva ritirato le divise con il numero 44 perché il carattere in cui era stampato ricordava il simbolo delle SS naziste) ha una seconda maglia con diverse sfumature di viola, quindi un po’ diversa dal solito.