Adidas ha vietato la vendita della maglia della Nazionale tedesca con il numero 44 perché ricorda la sigla delle SS

L’azienda di abbigliamento sportivo Adidas ha bloccato la vendita online della maglia della Nazionale tedesca di calcio personalizzabile con il numero 44 perché secondo alcuni critici il font con cui è scritto ricorda il simbolo delle Schutzstaffel, o SS, l’organizzazione paramilitare del Partito nazionalsocialista tedesco. Lo ha detto al giornale tedesco Bild Oliver Brüggen, un portavoce di Adidas, spiegando che la somiglianza tra il numero 4 e la S delle SS non è intenzionale. Nel periodo della Seconda guerra mondiale le SS parteciparono attivamente alla persecuzione delle persone ebree e alle operazioni di sterminio nei campi di concentramento.

Historisch gesehen sehr fragwürdig solche Trikots zur HeimEM zu ermöglichen @DFB @adidas pic.twitter.com/KE69jAyIQ9 — Michael König (@08MiKowitsch15) March 29, 2024

Adidas fornisce le divise alla Nazionale di calcio tedesca fin dagli anni Cinquanta e quella con il nuovo design è stata presentata durante le amichevoli di fine marzo contro la Francia e con i Paesi Bassi. Il problema della somiglianza con la sigla delle SS era stato sollevato nei giorni scorsi dallo storico Michael König, che aveva definito la scelta dello stile «molto discutibile», e poi è stato molto discusso sui social network, anche perché oltre al numero della maglia si può personalizzare anche la scritta sopra di esso.

Weil DIESE Zahl wie ein verbotenes Nazi-Symbol aussieht: Adidas streicht Rückennummer bei unserem EM-Trikothttps://t.co/4kJYacNKVf — BILD Sport (@BILD_Sport) April 1, 2024

Brüggen ha detto che lo stile delle maglie è stato progettato dalla Federcalcio tedesca (DFB) in collaborazione con il suo partner, 11teamsports. In un post condiviso su X, la DFB ha detto che i disegni erano stati presentati e valutati anche dalla UEFA, e che «nessuna delle parti coinvolte aveva notato alcuna vicinanza con simboli nazisti»; ha comunque aggiunto che «svilupperà un design alternativo per il numero 4 assieme a 11teamsports». Intanto, se si prova a comprare una maglia con il 44 sul sito di Adidas, compare un messaggio che avvisa che la scelta «non soddisfa le linee guida sulla personalizzazione» dei capi dell’azienda e invita a provare qualcos’altro.