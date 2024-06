Celebripost

Ieri nel nord della Francia sono state organizzate grandi cerimonie per commemorare l’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, a cui hanno partecipato non solo capi di Stato e consorti – re Carlo III e la regina Camilla e Emmanuel Macron con la moglie Brigitte Macron – ma anche il regista Steven Spielberg e l’attore Tom Hanks, che sono tra le persone presenti in questa raccolta. Helen Mirren e Iain Glen invece il giorno prima erano ad un’altra cerimonia per la ricorrenza, a Portsmouth. Poi valeva la pena fotografare Nigel Farage con un milkshake dopo che gliene era stato tirato uno addosso, Ambra Angiolini alle prove di qualificazione di MotoGP, Jay-Z alla finale di Champions League e 50 Cent al Campidoglio con Nancy Pelosi. Elliot Page, Lizzo e Gloria Allred sono tra quelli che si son visti alle prime manifestazioni per il mese del Pride, per finire con un bell’abbraccio tra Cyndi Lauper e Cher.