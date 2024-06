Il Real Madrid ha vinto la Champions League

La squadra di calcio maschile del Real Madrid ha vinto la Champions League, il più importante trofeo europeo per squadre di club, battendo in finale il Borussia Dortmund per 2-0. La finale si è giocata nello stadio di Wembley a Londra, nel Regno Unito. Per la squadra spagnola è la 15esima vittoria della Champions League della sua storia, la sesta negli ultimi dieci anni.

Il Real Madrid era la netta favorita, ma la partita è stata più equilibrata del previsto: soprattutto nel primo tempo il Borussia Dortmund ha avuto diverse occasioni per segnare, che però non ha sfruttato. Nel secondo tempo il Real Madrid è sembrato più brillante anche dal punto fisico, e soprattutto nel finale avrebbe potuto segnare diversi altri gol.

I gol sono stati segnati dal terzino Daniel Carvajal, uno dei giocatori più esperti della squadra, e da Vinícius Júnior, forse il più talentuoso fra i giovani della squadra.

Con la vittoria di sabato sera il Real Madrid si è confermata una delle squadre più forti degli ultimi anni, nonché forse la migliore in un torneo la cui fase finale si gioca a eliminazione diretta, come la Champions League. È inoltre noto ormai da anni per vincere partite di Champions League segnando negli ultimissimi minuti, anche in situazioni insperate. Il sito di sport The Athletic di recente l’ha definito «la squadra più inevitabile di tutti gli sport». Più in generale è dal 1981 che il Real Madrid non perde una finale di Champions League.

Prima della finale il Real Madrid deteneva già il record del maggior numero di Champions League vinte: oggi ha ulteriormente allungato il distacco sulla seconda squadra, il Milan, che ne ha vinte 7 e la cui ultima vittoria risale al 2007. Allora il Milan era allenato da Carlo Ancelotti, che oggi è proprio l’allenatore del Real Madrid. Con la vittoria di stasera Ancelotti ha a sua volta allungato sugli altri allenatori che hanno vinto una Champions League, arrivando a 5 vittorie: al secondo posto ci sono a pari merito Bob Paisley, Zinédine Zidane e Pep Guardiola, con tre vittorie ciascuno.