Un candidato di estrema destra è stato accoltellato a Mannheim, in Germania: è il secondo attacco simile in città in pochi giorni

Martedì sera attorno alle 22:45 a Mannheim, nel sud della Germania, un candidato al consiglio comunale del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) è stato aggredito e ferito con un coltello: è ricoverato in ospedale. Mercoledì la polizia ha detto che un sospettato, la cui identità non è stata resa nota, è stato arrestato, e che darà più informazioni in mattinata. La sezione locale di AfD ha detto che il candidato aveva trovato una persona che stava strappando dei manifesti vicino alla piazza del mercato a Rheinau, un quartiere a sud del centro. Quando si è avvicinato per affrontare la persona, il candidato è stato accoltellato.

Venerdì sempre a Mannheim, durante una manifestazione politica di destra e antislamica nel centro della città, una persona aveva ucciso un agente di polizia e ferito altre cinque persone appartenenti al movimento antislamico PAX Europa tra cui Michael Stürzenberger, giornalista tedesco di estrema destra noto per le sue posizioni antislamiche. Il responsabile era stato ferito e arrestato.

– Leggi anche: L’accoltellamento a una manifestazione di destra e antislamica, in Germania