È morto il poliziotto che era stato gravemente ferito durante l’accoltellamento di venerdì a Mannheim, in Germania

La polizia tedesca ha fatto sapere che domenica sera è morto l’agente di 29 anni che era stato gravemente ferito durante l’accoltellamento avvenuto venerdì a Mannheim, nel sud della Germania, da parte di un uomo che era poi stato ferito e arrestato. Il poliziotto era stato accoltellato al collo e portato d’urgenza in ospedale, dove era entrato in coma dopo essere stato operato.

L’aggressione era avvenuta in tarda mattinata, in una piazza nel centro della città, durante una manifestazione politica di destra e antislamica. L’aggressore, che al momento si trova in ospedale, è un uomo afghano di 25 anni che vive in Germania da più di dieci anni. Oltre al poliziotto, aveva ferito altre cinque persone appartenenti al movimento anti islamico PAX Europa tra cui Michael Stürzenberger, giornalista tedesco di 59 anni, di estrema destra e noto per le sue posizioni antislamiche.

