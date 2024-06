Il matrimonio che ha mobilitato quasi tutta Portofino

Sabato a Portofino, il famosissimo borgo ligure nella città metropolitana di Genova, si è tenuta un’enorme festa per celebrare in anticipo il matrimonio fra due miliardari indiani, Anant Ambani e Radhika Merchant, che si sposeranno ufficialmente il 12 luglio. Gran parte della città si è mobilitata per la riuscita della festa: la famosa “piazzetta”, cioè la pittoresca piazza che si affaccia sul porto, è stata riservata per ore agli invitati, mentre quasi tutti i ristoranti del borgo hanno chiuso e lavorato a catering personalizzati. «A memoria di portofinese, mai il borgo è stato così vestito a festa e affittato da un privato solo», hanno scritto i giornalisti Dario Freccero e Edoardo Meoli sul Secolo XIX.

Da anni Portofino è diventata famosa anche all’estero per via del suo caratteristico centro storico e dei suoi panorami, oltre che per la sua relativa vicinanza a una città facilmente raggiungibile in nave o aereo come Genova. Nel 2022 si sposarono a Portofino l’influencer Kourtney Kardashian e Travis Barker, il batterista dei Blink-182. L’anno scorso, più o meno in questo periodo, si sposò sempre a Portofino la cantante australiana Sia.

Per diverse ragioni tuttavia la festa pre-matrimonio di Ambani e Merchant sembra senza precedenti. Repubblica scrive che gli invitati erano circa 800, mentre lo staff che ha organizzato e gestito l’evento era formato da 600 persone. A partire dalle 17 soltanto loro e i residenti potevano accedere alla piazzetta, grazie a un braccialetto colorato: le altre persone sono state allontanate dagli addetti alla sicurezza. Tutti i ristoranti del posto, tranne quattro, hanno chiuso e organizzato dei chioschi per gli invitati ai bordi della piazzetta. Gran parte del borgo è stato decorato con piante di basilico e grossi mazzi di pomodori.

Non è chiaro quanto sia costato il tutto ad Ambani e Merchant, che però hanno a loro disposizione moltissimi soldi. Ambani ha 29 anni ed è il figlio minore di Mukesh Ambani, imprenditore nel settore dell’energia e considerato l’uomo più ricco in India. Anche Merchant ne ha 29 ed è a sua volta figlia di un ricchissimo imprenditore, Viren Merchant, proprietario di una grossa azienda farmaceutica. I due si sono conosciuti nel 2017 e hanno deciso di sposarsi nel 2023.

Le celebrazioni per il matrimonio erano iniziate a marzo con un’altra enorme festa nella città indiana di Jamnagar, durante la quale aveva tenuto un concerto privato la celebre popstar Rihanna, che sembra avesse ricevuto un compenso dell’equivalente di circa 8 milioni di euro. Gli sposi hanno poi organizzato per tutti gli invitati una crociera salpata a fine maggio da Palermo: la nave ha fatto tappa a Cannes, in Francia, dove per l’occasione è stato organizzato un concerto privato di Katy Perry, e infine è arrivata sabato a Portofino.

L’evento principale della festa a Portofino è stato un concerto del noto tenore italiano Andrea Bocelli, che si è esibito con il figlio. Al concerto hanno potuto assistere anche i residenti, che non potevano fermarsi sulla piazzetta ma hanno comunque affollato balconi e terrazze.

Alcuni residenti e negozianti di Portofino hanno protestato per la presenza così ingombrante di una festa privata. «È un progetto sbagliato e partito male», ha detto a Repubblica Andrea Miroli, gestore del ristorante di lusso Puny: «Come puoi venire da me e offrirmi diecimila euro, con due mesi di anticipo, per affittare il mio locale? È una questione di modi, ma anche di etica. Portofino ha equilibri delicati. E io preferisco,

anche stasera, ospitare i miei soliti clienti».

Parlando con il Secolo XIX il sindaco Matteo Viacava, eletto con una lista civica di centrodestra, si è detto soddisfatto dell’evento: «Per il nostro borgo è un’altra piccola soddisfazione. Una festa del genere ci porta alla grande in un nuovo territorio, dal punto di vista turistico: quello dei paesi emergenti come l’India, che sono innamorati dello stile italiano. Era questo l’obbiettivo, ed è stato raggiunto».

Sabato sera dopo la fine del concerto di Bocelli la nave da crociera con a bordo i futuri sposi e gli invitati è tornata nel porto di Genova. Secondo Genova Today i canti e i festeggiamenti sono andati avanti fino a domenica mattina, disturbando gli abitanti del quartiere di San Teodoro, che si affaccia sul porto.

