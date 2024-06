Il comitato elettorale di Donald Trump ha detto di aver raccolto quasi 53 milioni di dollari nelle 24 ore successive alla sua condanna

Venerdì sera il comitato a capo della campagna elettorale dell’ex presidente statunitense Donald Trump hanno detto di aver raccolto 52,8 milioni di dollari in donazioni online nelle 24 ore successive alla condanna di Trump nel processo sui pagamenti all’attrice di film porno Stormy Daniels: fra giugno e dicembre 2023, ovvero in sei mesi, la campagna aveva raccolto 58 milioni di dollari.

Queste cifre non sono ancora verificabili e lo saranno solo nei prossimi mesi, quando la Commissione elettorale federale, un’agenzia indipendente che si occupa di controllare la legalità dei finanziamenti alle campagne elettorali dei partiti, analizzerà i documenti inviati dal comitato di Trump. Non è la prima volta che Trump beneficia dei suoi problemi con la giustizia, su cui negli ultimi anni ha costruito una narrazione che lo vede come il nemico della classe dirigente politica e giudiziaria: nell’estate del 2023 la pubblicazione della sua foto segnaletica gli aveva permesso di raccogliere 4 milioni di dollari in donazioni.

Questi oltre 50 milioni che sarebbero stati raccolti potranno permettere alla campagna di Trump di investire denaro in stati dove al momento l’attuale presidente e candidato per il Partito Democratico Joe Biden si sta concentrando: la campagna elettorale di Biden aveva ricevuto finora molte più donazioni di quella di Trump, nonostante quest’ultimo sia al momento in vantaggio sui sondaggi, e sta usando questi soldi per farsi pubblicità negli stati dove i sondaggi lo danno indietro di qualche punto.

– Leggi anche: Che succede ora a Donald Trump?