Le foto di Bergamo in festa per la vittoria dell’Atalanta in Europa League

Venerdì sera nelle strade di Bergamo si è tenuta una grande festa di piazza per la vittoria dell’Atalanta in Europa League, la seconda competizione calcistica europea per squadre di club, in ordine di importanza. La squadra aveva festeggiato a lungo la vittoria con i circa 8mila tifosi arrivati dall’Italia a Dublino, in Irlanda, poco dopo la finale vinta contro il Bayer Leverkusen. È stata una vittoria storica, ottenuta contro una squadra che prima di quella partita durante la stagione non aveva mai perso. Venerdì è stata la prima vera occasione per festeggiarla nelle strade della città.

Il bus con a bordo i giocatori, l’allenatore e il presidente della squadra è partito attorno alle 20:45 da Colle Aperto, nella Città Alta, per arrivare ben oltre la mezzanotte al suo stadio tra bandiere, cori, fumogeni e fuochi d’artificio.

L’Eco di Bergamo l’ha definita «la serata nerazzurra più bella di sempre».

Negli ultimi otto anni il suo allenatore Gian Piero Gasperini ha cambiato la storia dell’Atalanta, rendendo una modesta squadra provinciale una delle migliori del campionato, e oggi anche d’Europa.