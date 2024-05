Tre persone sono disperse dopo essere state travolte da un fiume vicino a Udine

Dalle 13:30 di venerdì sono in corso le ricerche di tre persone disperse nella zona di Premariacco, vicino a Udine, in Friuli Venezia Giulia: sono state trascinate via dalla corrente durante la piena del fiume Natisone a causa delle forti piogge, mentre si trovavano su un isolotto in mezzo al fiume.

I tre, un uomo e due donne che si pensa abbiano tra i 17 e i 25 anni, hanno chiamato i soccorsi man mano che il livello dell’acqua saliva molto rapidamente, rendendosi conto di non riuscire più a tornare a riva. I Vigili del fuoco hanno cercato di intervenire con un’autogru da un ponte lì vicino, allungando una scala e lanciando alcune funi: secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, tuttavia, la corrente avrebbe trascinato via le tre persone prima che riuscissero ad afferrare le funi. Sulla stampa locale circola anche un video che ritrae le tre persone abbracciarsi tra loro, probabilmente nel tentativo di creare un’argine più stabile alla corrente che man mano le avvolgeva e spingeva.

Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, ha detto che nelle ricerche sono impegnati due elicotteri, uno del 118 e uno dei Vigili del fuoco, alcuni sommozzatori e un’imbarcazione sempre dei Vigili del fuoco.

Al momento non è chiaro chi siano le tre persone e non si sa nemmeno come mai si trovassero sull’isolotto. Secondo le ricostruzioni basate sulle testimonianze raccolte dagli investigatori e sui filmati ripresi da alcuni passanti, potrebbero averlo raggiunto guadando il fiume, quando ancora il livello dell’acqua era basso.

L’assessore ai lavori pubblici di Premariacco Antonio Michelutti ha detto a Udine

Today che «piene di questa portata non sono inusuali» aggiungendo che «conoscendo il fiume, più il tempo passa e più diventa complicato» recuperare le tre persone. Le ricerche si stanno concentrando nella direzione della corrente del fiume, dove sempre secondo il sindaco De Sabata la piena sta aumentando. Nel frattempo nella zona in cui si trovavano le persone disperse è stata ritrovata un’auto con targa rumena: per ora non è stato possibile stabilire se fosse la loro.