Le code sulle strade dell’Alto Adige per un errore di Google Maps

Giovedì all’uscita dell’Autostrada del Brennero di Vipiteno e sulle strade secondarie dell’Alto Adige che vanno da quella zona verso l’Austria ci sono state lunghe code, cominciate intorno alle 11 di mattina e durate fino al tardo pomeriggio, dovute a un errore di Google Maps: l’applicazione segnalava agli automobilisti che andavano verso nord sull’Autostrada del Brennero, o A22, che conveniva uscire a Vipiteno a causa di un’interruzione dell’autostrada che in realtà non c’era.

L’errore era dovuto al fatto che in alcune gallerie della A22 sono effettivamente in corso dei lavori, che però non impediscono di percorrere l’autostrada. Per gran parte della giornata migliaia di veicoli hanno così preso l’uscita di Vipiteno, intasando l’uscita stessa e poi le strade statali alternative che Google Maps suggeriva di fare, e che passano da alcuni piccoli paesi della zona proseguendo poi verso l’Austria (Vipiteno è distante una quindicina di chilometri dal confine). Durante la giornata l’Autostrada del Brennero ha messo all’uscita di Vipiteno alcuni segnali luminosi e ha fatto andare sul posto una decina di operatori per segnalare agli automobilisti che non era necessario uscire, cercando così di limitare l’ingorgo, ma non è bastato. L’Autostrada del Brennero ha fatto sapere di aver segnalato il problema a Google.

Il vicesindaco di Vipiteno, Fabio Cola, ha detto che non è la prima volta che ci sono code per errori di Google Maps, che spesso sopravvaluta i possibili disagi causati da lavori o altre piccole interruzioni sulla carreggiata e suggerisce agli utenti di uscire dall’autostrada: «Da anni, ogni fine settimana, il traffico aumenta perché appena c’è un po’ di coda in autostrada i navigatori indicano di uscire», dice Cola. In questo modo si «intasa la statale e tutte le strade secondarie», e questo secondo Cola potrebbe causare problemi anche in caso di emergenze, perché in assenza di strade alternative i mezzi di soccorso resterebbero bloccati nel traffico.

I disagi e le code di giovedì in ogni caso sono stati decisamente maggiori del solito. Cola e altri politici locali sostengono sia necessario introdurre regole simili a quelle che ci sono in Austria, dove «nei momenti di maggiore traffico non fanno uscire le macchine dall’autostrada», dice Cola. «Lo abbiamo già fatto presente più volte alla provincia e A22».