Si sa ancora poco sulla morte di Angelo Onorato

Sabato pomeriggio l’imprenditore siciliano Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata e vice segretaria della Democrazia Cristiana Sicilia Nuova Francesca Donato, è stato trovato morto dentro la sua auto nella periferia nord ovest di Palermo.

Al momento del ritrovamento, Onorato era seduto al posto di guida, aveva una macchia di sangue sulla camicia e una fascetta di plastica attorno al collo, cosa che potrebbe indicare una morte per soffocamento. Sulle circostanze del decesso non ci sono ancora molti altri dettagli: si è parlato di un possibile suicidio considerato che non sembra siano stati trovati segni di colluttazione all’interno dell’auto, mentre Donato ha sostenuto che suo marito sia stato ucciso.

Stando a quanto scritto dai giornali locali, sabato mattina prima di uscire di casa Onorato avrebbe parlato a Donato di un appuntamento con una persona di Capaci, città poco distante da Palermo, ma questo dettaglio non è ancora stato confermato ufficialmente e l’informazione va presa con le dovute cautela. Il corpo è stato trovato verso le due del pomeriggio dalla stessa Donato e da sua figlia, che sono riuscite a rintracciare l’auto tramite il GPS del cellulare: non avevano notizie di Onorato dalle 11 di mattina.

Onorato era un architetto, ed era proprietario di un negozio in viale Strasburgo. Fino al 2019 aveva gestito un negozio in via Principe di Villafranca, nel centro della città, il Rimadesio. Nel 2022 si era candidato alle elezioni regionali in Sicilia con la Democrazia Cristiana Sicilia Nuova, il partito fondato da Salvatore Cuffaro (ex senatore e presidente della Regione Sicilia) nel 2020 e di cui sua moglie è vicesegretaria, senza però riuscire a farsi eleggere. I giornali locali scrivono che Onorato si trovava in una situazione di difficoltà economica per via di alcuni crediti che non riusciva a esigere.

Francesca Donato era stata eletta al Parlamento europeo nel 2019 con la Lega, poi nel 2021 aveva lasciato il partito aderendo alla Democrazia Cristiana Sicilia Nuova di Cuffaro. Era diventata conosciuta soprattutto nelle fasi più intense della pandemia da coronavirus, quando aveva contestato i provvedimenti come il Green Pass e le politiche legate alla campagna vaccinale.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.