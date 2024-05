Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, è stato trovato morto nella sua auto a Palermo

Angelo Onorato, il marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato trovato morto nella propria auto nella zona nord di Palermo in circostanze ancora da chiarire. La polizia ha avviato verifiche sull’automobile e il corpo di Onorato, che era noto in città per essere il proprietario di un paio di negozi di arredamento. Donato non aveva più avuto notizie dal marito dalla mattina di sabato.

Francesca Donato era stata eletta al Parlamento europeo nel 2019 con la Lega, poi nel 2021 aveva lasciato il partito aderendo alla Democrazia Cristiana. Era diventata conosciuta soprattutto nelle fasi più intense della pandemia da coronavirus, quando aveva contestato i provvedimenti come il Green Pass e le politiche legate alla campagna vaccinale.