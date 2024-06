A Milano sono morte tre persone nell’incendio di un palazzo

Nel tardo pomeriggio di oggi c’è stato un incendio in un palazzo di Milano. Diversi giornali, riportando quanto riferito dai vigili del fuoco, scrivono che sono morte tre persone e che tre sono ferite: una persona risulta ustionata, mentre altre due intossicate. Secondo le prime informazioni l’incendio si sarebbe sviluppato nell’autofficina che si trova al piano terra dell’edificio e da lì avrebbe raggiunto i primi tre piani. Non è ancora chiaro quali siano state le cause dell’incendio.

L’autofficina si trova in via Fra’ Galgario, in zona Gambara. Sul posto sono intervenute tre automediche, 6 ambulanze, numerosi mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il condominio di sei piani è stato evacuato e dopo circa due ore i vigili del fuoco sono riusciti a contenere e a circoscrivere l’incendio.

Secondo le prime informazioni sembra che le tre persone che sono morte si trovassero in un appartamento al terzo piano dell’edificio: tra loro ci sarebbero una donna anziana, un cittadino italiano e un’altra persona di origini straniere. Tra i feriti ci sarebbe anche un addetto dell’officina.