Le foto di venerdì a Cannes

Il seme del fico sacro del regista iraniano Mohammad Rasoulof e La plus Précieuse des Marchandises del regista francese Michel Hazanavicius sono i due film presentati in concorso venerdì 24 maggio al festival di Cannes, che si concluderà questa sera con l’assegnazione della Palma d’oro al miglior film dell’edizione. Il seme del fico sacro era un film molto atteso, anche perché nelle scorse settimane Rasoulof era stato costretto a lasciare l’Iran, dove era stato condannato alla fustigazione, alla confisca dei beni e a cinque anni di carcere con l’accusa di aver fatto parte di un complotto contro la sicurezza nazionale attraverso i suoi film e i suoi documentari.

Il film racconta la storia di un giudice, ed è ambientata in una Teheran scossa da disordini politici. La plus Précieuse des Marchandises è un film animato tratto dal romanzo di Jean-Claude Grumberg Una merce molto pregiata (2019): racconta di una coppia di contadini polacchi che porta in salvo una bambina ebrea fuggita da un treno diretto ad Auschwitz. Il regista italiano Roberto Minervini ha vinto il premio per la miglior regia nella sezione “Un Certain Regard” per I dannati.