Il pestaggio a Brescia su cui fa polemica Salvini è di due anni fa

Negli ultimi giorni a Brescia si è discusso molto di un video che mostra alcuni ragazzi prendere a calci e pugni un rider in piazza Vittoria, nel centro della città. Il video è stato pubblicato mercoledì nel gruppo Telegram di Welcome to Favelas, una pagina Instagram che riceve e rilancia segnalazioni di furti, rapine, piccoli incidenti o degrado urbano, ma la polemica è stata alimentata soprattutto da un post di Fabio Rolfi, esponente della Lega candidato a sindaco dalla destra alle elezioni vinte lo scorso anno da Laura Castelletti, del centrosinistra.

Mercoledì Rolfi ha diffuso il video per criticare l’amministrazione comunale sul tema della sicurezza in città. «Ieri sera in piazza Vittoria ennesima accesa discussione in merito a chi avrà l’onore di pagarci le pensioni», ha scritto ironicamente Rolfi. Il video è stato poi rilanciato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. «Vigliacchi senza vergogna», ha commentato. «Qui, oltre alle pene più dure per le baby gang, come previsto dalla legge voluta dalla Lega, servirebbe una bella lezione da parte di mamme e papà. Ma dove sono i genitori di questi teppisti?»

Sia il video che i post degli esponenti della Lega sono stati pubblicati da molti giornali locali e nazionali, evidentemente senza verificare l’accaduto con le forze dell’ordine. Il video, infatti, mostra un episodio avvenuto quasi due anni fa, nel luglio del 2022. Questo particolare non trascurabile è emerso durante una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, una riunione a cui partecipano rappresentanti della questura, della prefettura e del comune. Durante la riunione è stato chiesto alle forze dell’ordine di capire se nell’ultima settimana fossero state fatte denunce, esposti o semplici chiamate di emergenza.

In seguito a una verifica nell’archivio della polizia, i cui risultati sono stati poi comunicati durante la riunione, per il pestaggio mostrato nel video furono fermati due ragazzi minorenni e uno maggiorenne, che al momento si trova in carcere. I tre responsabili dell’aggressione furono individuati nel 2022 grazie alle immagini registrate dalle telecamere installate in centro. Il video diffuso negli ultimi giorni, tuttavia, non era mai stato pubblicato e non è chiaro chi lo abbia inviato alla pagina Welcome to Favelas. Venerdì Fabio Rolfi ha modificato il suo post togliendo il riferimento temporale a “ieri sera”, senza però cancellarlo.

Negli ultimi anni sia in piazza Vittoria che in altre strade del centro di Brescia ci sono stati diversi episodi di violenza e risse che hanno coinvolto ragazzi minorenni, molti dei quali di origine straniera. È un fenomeno che non riguarda solo Brescia, ma molte altre città italiane. Negli ultimi mesi l’amministrazione comunale ha promosso un progetto di coordinamento tra gli assessorati alle Politiche giovanili, allo Sviluppo economico, alla Sicurezza e allo Sport per cercare di coinvolgere i giovani che frequentano piazza Vittoria in attività che li tengano lontani dalla piccola criminalità, come la musica, lo sport, il teatro.

