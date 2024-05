Le partite e i risultati della 38ª giornata di Serie A

La 38ª e ultima giornata della Serie A 2023/2024 di calcio è iniziata giovedì sera con la vittoria della Fiorentina nell’ultima partita di Claudio Ranieri come allenatore del Cagliari. Si concluderà domenica sera con due partite fondamentali per decidere quali squadre resteranno in Serie A: alle 20:45 si giocheranno Empoli-Roma e Frosinone-Udinese e una tra Empoli, Frosinone e Udinese retrocederà. Sabato sera, a San Siro, il Milan affronterà la Salernitana in quella che sarà l’ultima partita del difensore Simon Kjaer, dell’attaccante Olivier Giroud e dell’allenatore Stefano Pioli.

Giovedì

20:45

Cagliari-Fiorentina 2-3

Venerdì

20:45

Genoa-Bologna [Dazn, Sky]

Sabato

18:00

Juventus-Monza [Dazn]

20:45

Milan-Salernitana [Dazn]

Domenica

18:00

Atalanta-Torino [Dazn, Sky]

Napoli-Lecce [Dazn]

20:45

Empoli-Roma [Dazn]

Frosinone-Udinese [Dazn, Sky]

Hellas Verona-Inter [Dazn]

Lazio-Sassuolo [Dazn]

La classifica

Inter 93

Milan 74

Bologna 68

Juventus 68

Atalanta 66*

Roma 63

Lazio 60

Fiorentina 57*

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46

Monza 45

Hellas Verona 37

Lecce 37

Cagliari 36

Frosinone 35

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29**

Salernitana 16**

*devono recuperare una partita alla fine del campionato

**retrocessa in Serie B

– Leggi anche: Tutti i complicati incastri della Serie A per le qualificazioni alle coppe europee