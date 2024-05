Le foto di giovedì a Cannes

Caricamento player

Bird di Andrea Arnold e Megalopolis di Francis Ford Coppola sono i due film presentati ieri in concorso al festival di Cannes, in compagnia di Twilight of the Warriors: Walled In di Soi Cheang, che invece è tra quelli fuori concorso.

Megalopolis è il film probabilmente più atteso in assoluto di questa edizione: è un progetto che il celebre regista americano cominciò a pensare e scrivere negli anni Ottanta e che si è infine finanziato da solo per un totale di 120 milioni di dollari. Del film si discute da anni tra appassionati e addetti ai lavori: il protagonista è interpretato da Adam Driver, insieme a Audrey Plaza tra i più fotografati della giornata, e nei giorni scorsi era uscito il primo trailer. Bird di Andrea Arnold racconta invece la storia di una dodicenne che vive in una casa occupata abusivamente nel Kent, in Inghilterra con il padre (interpretato da Barry Keoghan) e il fratello (Franz Rogowski).