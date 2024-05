Le foto di mercoledì a Cannes

Nella seconda giornata del festival di Cannes sono stati presentati due film in concorso per vincere la Palma d’oro: Diamant brut di Agathe Riedinger e The Girl with the Needle di Magnus Von Horn, e quello fuori concorso Furiosa: A Mad Max Saga, di George Miller, il quinto capitolo del franchise di Mad Max con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, che sul red carpet hanno attirato le maggiori attenzioni da parte dei fotografi.

Diamant Brut racconta di una ragazza che vive nel sud della Francia con ambizioni nel mondo dello spettacolo che partecipa un reality show. The girl with a needle (Pigen med nålen) invece è ambientato dopo la Prima guerra mondiale e racconta la storia di una giovane donna single incinta e del suo incontro con un’altra donna che si occupa clandestinamente di trovare adottanti per bambini abbandonati e con cui inizia a collaborare, fino una rivelazione che scombussola la situazione.