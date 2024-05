Il parlamento ucraino ha approvato una legge per arruolare nell’esercito alcune categorie di detenuti

Mercoledì il parlamento ucraino ha approvato una legge che dà la possibilità ai detenuti condannati per alcuni tipi di reati di arruolarsi nell’esercito e combattere contro la Russia in cambio di un’uscita anticipata dal carcere. La mobilitazione avverrà su base volontaria e possono proporsi solo detenuti a cui mancano meno di tre anni dalla fine della loro pena. Sono inoltre esclusi i detenuti che sono stati condannati per violenza sessuale o per l’omicidio di due o più persone, ma anche gli ex politici e alti funzionari del governo condannati per corruzione. Prima di entrare ufficialmente in vigore la legge deve essere firmata da Ruslan Stefanchuk, presidente del parlamento monocamerale ucraino, e dal presidente Volodymyr Zelensky. Secondo i legislatori questa misura potrebbe portare al reclutamento di 10mila persone.

La mobilitazione di nuove forze per l’esercito ucraino è un tema in discussione da tempo nel paese, che divide militari, politici e opinione pubblica. L’Ucraina si era finora opposta all’arruolamento dei detenuti nell’esercito, una pratica controversa e ampiamente adottata invece dalla Russia e in particolare dal gruppo dei mercenari russi Wagner fin dai primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio del 2022. Tuttavia l’esercito ucraino è sempre più a corto di soldati, oltre che di mezzi, e i vertici militari hanno più volte indicato che sarebbero necessari 500mila nuovi soldati per fornire ricambio a quelli impegnati da oltre due anni in prima linea e per rispondere alle offensive russe. Per questo motivo a metà aprile il parlamento aveva approvato, dopo averla bloccata per mesi, una legge per riformare le regole per il reclutamento dei civili nelle forze armate, abbassando ad esempio l’età di leva da 27 a 25 anni.

