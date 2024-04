TikTok ha sospeso in Europa la funzione della sua nuova app TikTok Lite che offriva agli utenti ricompense economiche

Mercoledì il social network TikTok ha detto di aver sospeso «volontariamente» in Europa la funzione della sua nuova app TikTok Lite che offriva agli utenti ricompense di valore economico per guardare video e compiere altre azioni. TikTok aveva lanciato la sua nuova app in Spagna e in Francia il mese scorso, ma questa funzionalità aveva preoccupato la Commissione Europea, che lunedì aveva aperto un’indagine formale al riguardo.

TikTok Lite, già disponibile da tempo in alcuni paesi come il Giappone, include un nuovo servizio chiamato “Task and Reward Program” che consente agli utenti di guadagnare punti compiendo determinate azioni richieste dalla piattaforma, come guardare video, mettere “mi piace”, seguire alcuni utenti e invitare amici a unirsi a TikTok, per un massimo di 60-85 minuti al giorno. Questi punti, chiamati “coins”, possono essere scambiati con premi come buoni Amazon o carte regalo su PayPal, o possono essere tenuti sull’app e donati ad altri utenti.

La Commissione europea teme che la nuova funzionalità comporti «rischi di gravi danni per la salute mentale degli utenti», specialmente dei minori: nonostante il servizio sia riservato ai maggiorenni, infatti, è piuttosto facile per i minorenni aggirare i controlli sull’età di TikTok. In più, secondo la Commissione TikTok avrebbe violato il Digital Services Act (DSA), la legge europea che riguarda la sicurezza e la trasparenza dei servizi digitali in vigore dallo scorso agosto: TikTok ha lanciato TikTok Lite in Francia e Spagna senza presentare precedentemente alla Commissione una relazione sui suoi potenziali rischi, una procedura obbligatoria secondo il DSA per tutte le piattaforme online che abbiano più di 45 milioni di utenti attivi nell’Unione Europea.

