Un uomo si è dato fuoco davanti al tribunale di New York in cui è in corso il processo contro Donald Trump

Venerdì a New York un uomo si è dato fuoco di fronte al tribunale di Manhattan in cui è in corso il processo penale contro l’ex presidente statunitense Donald Trump sul presunto pagamento di 130mila dollari all’attrice di film porno Stormy Daniels.

La polizia di New York ha detto in una conferenza stampa che l’uomo è arrivato al parco di fronte al tribunale con una borsa, da cui ha tirato fuori alcuni volantini e una bombola con dentro del liquido infiammabile: poi ha lanciato i volantini in aria, si è versato addosso il liquido e si è dato fuoco. Non è chiaro se il gesto sia legato o meno al processo contro Trump: la polizia ha detto che i volantini lanciati in aria contenevano varie frasi complottiste.

Dopo che l’uomo ha preso fuoco alcuni passanti si sono avvicinate per cercare di spegnerlo, lanciando cappotti e utilizzando estintori: l’incendio è stato poi spento e la persona è stata portata via dai soccorritori squadre di emergenza. «Ho visto un essere umano completamente carbonizzato», ha detto la corrispondente di CNN Laura Coates. La polizia di New York ha detto che è in condizioni critiche e che quattro agenti sono rimasti lievemente feriti.

La polizia ha detto che l’uomo si chiama Maxwell Azzarello, ha 37 anni e viene dalla Florida: sono state avviate indagini, ma secondo le prime ricostruzioni sarebbe arrivato a New York questa settimana. Secondo una residente di Manhattan che ha assistito alla scena, citata da BBC, l’uomo si era presentato davanti al tribunale tutti i giorni fin dall’inizio del processo, che è cominciato lunedì.

Attenzione: le immagini potrebbero risultare impressionanti

Al momento dei fatti Trump era dentro il tribunale. Il processo in corso al suo interno era il primo dei quattro processi penali in cui è coinvolto, e il primo di sempre contro un ex presidente degli Stati Uniti. Venerdì, dopo tre giorni di selezioni (e uno di pausa mercoledì), il tribunale di Manhattan ha scelto i 12 componenti della giuria popolare che dovrà giudicare Trump. La selezione è stata molto raccontata dai giornali statunitensi e ha avuto vari momenti particolari a causa della popolarità di Trump e della sua presenza in aula.

Il capo della polizia di New York Jeffrey Maddrey ha detto che dopo questo fatto verranno «rivisti» i protocolli di sicurezza legati al processo.

