Sono stati selezionati i primi 12 componenti della giuria popolare per il primo processo penale contro Donald Trump

Giovedì pomeriggio si è concluso il processo di selezione per i 12 membri della giuria popolare che dovrà giudicare l’innocenza o la colpevolezza dell’ex presidente statunitense Donald Trump nel primo processo penale contro di lui, iniziato lunedì. Prima di passare alla fase successiva del procedimento dovranno essere selezionati altri 6 giudici riservisti. La loro identità non sarà resa nota, per proteggerli da possibili interferenze dall’esterno o da ripercussioni per la loro decisione.

La giuria popolare è un organo composto da normali cittadini che dovranno assistere a tutte le fasi del processo e infine esprimere un verdetto di colpevolezza o innocenza, basandosi sulle prove e sulle testimonianze presentate. Sarà poi la magistratura vera e propria (quindi i giudici togati) a decidere l’eventuale pena.

Il processo è di competenza della procura di Manhattan, ed è il primo contro un ex presidente degli Stati Uniti. Riguarda un presunto pagamento di 130mila dollari all’attrice di film porno Stormy Daniels, che Trump avrebbe fatto nel 2016 tramite la sua azienda e il suo ex avvocato Michael Cohen per comprare il silenzio dell’attrice su un rapporto sessuale avuto con lui una decina di anni prima.

Secondo l’accusa il pagamento non sarebbe stato rendicontato correttamente: se ritenuto colpevole Trump rischia un massimo di quattro anni di carcere (qui avevamo spiegato più nel dettaglio la vicenda e le accuse, che si riferiscono anche ad altri episodi e alla possibilità che Trump stesse cercando di influenzare l’esito delle elezioni presidenziali del 2016).

La selezione della giuria era iniziata lunedì e sta proseguendo in modo inaspettatamente rapido. Scegliere i suoi componenti però è tutt’altro che facile, soprattutto perché i giudici devono dichiarare di non avere pregiudizi nei confronti dell’imputato e di poterlo quindi giudicare in modo imparziale. Trump è un personaggio estremamente noto e controverso, soprattutto nell’area di Manhattan, dove l’elettorato tende a votare per il Partito Democratico e Trump (che fa parte del Partito Repubblicano) ha sempre avuto indici di gradimento molto bassi.

