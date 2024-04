C’è stato un attacco di Israele contro l’Iran, secondo fonti israeliane

I media iraniani hanno riferito che nella notte tra giovedì e venerdì ci sono state esplosioni nei pressi di una base aerea vicino alla città di Isfahan, nel centro del paese. Gli organi di stampa del regime iraniano hanno detto che le esplosioni sono state causate dai sistemi di difesa dell’Iran che hanno intercettato un tentativo di attacco compiuto con droni: al momento non è possibile verificare questa informazione. Per ora, inoltre, le autorità iraniane non hanno detto chi sia l’autore dell’attacco.

Secondo quanto riferito in forma anonima da alcuni funzionari israeliani a diversi giornali internazionali, l’attacco sarebbe stato compiuto da Israele, ma per ora non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte del governo israeliano. Dalle prime informazioni fornite dagli organi di stampa iraniani e dalle fonti israeliane citate dai giornali internazionali, sarebbe sarebbero stati usati droni per colpire la base iraniana, ma non ci sarebbe stato nessun lancio di missili.

Un attacco contro l’Iran sarebbe la tanto attesa risposta di Israele a quello iraniano contro il territorio israeliano della scorsa settimana, condotto con centinaia di droni e missili. Pochi giorni fa il capo dell’esercito israeliano aveva confermato di voler rispondere a quell’attacco colpendo l’Iran, nonostante le molte pressioni internazionali, e in particolare degli Stati Uniti, per evitarlo.

L’agenzia di stampa iraniana Fars ha parlato di «tre esplosioni» vicino alla base militare di Shekari, nel nord-ovest della provincia di Isfahan, e il portavoce dell’agenzia spaziale iraniana Hossein Dalirian ha detto che «diversi» droni sono stati «abbattuti con successo». Isfahan si trova vicino ad alcuni siti nucleari, che secondo la stampa iraniana non sarebbero stati colpiti e sarebbero al sicuro. Nel frattempo l’agenzia di stampa iraniana Mehr ha detto che tutti i voli per Teheran, Isfahan e Shiraz e per gli aeroporti a ovest, nord-ovest e sud-ovest sono stati sospesi.