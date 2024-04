L’Iran ha lanciato decine di droni verso Israele

Sabato sera l’Iran ha lanciato decine di droni contro Israele. Al momento le informazioni sono molto scarse: non si sa dove siano diretti precisamente i droni, né quando dovrebbero arrivare ai loro obiettivi, anche se stanno circolando dei video che sembrano localizzarli nello spazio aereo iracheno. I droni sono mezzi relativamente lenti e per raggiungere Israele (distante almeno mille chilometri) potrebbero aver bisogno di ore.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato un breve discorso video in cui ha detto che «i sistemi di difesa del paese sono schierati; siamo pronti per ogni scenario, sia difensivamente sia offensivamente».

Un attacco iraniano contro Israele era atteso da giorni ed era anche stato annunciato dal regime iraniano. L’Iran aveva minacciato una ritorsione contro Israele per l’omicidio in Siria di Mohammad Reza Zahedi, un importante generale delle Guardie rivoluzionarie, potente forza militare iraniana; e per l’uccisione nella Striscia di Gaza di tre figli di Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas, gruppo alleato dell’Iran.

Il lancio di droni ha provocato un aumento del livello di emergenza in tutta la regione. La Giordania, che si trova oltre l’Iraq in linea d’aria in mezzo tra l’Iran e Israele, ha chiuso il suo spazio aereo, così come ha fatto Israele. Con ogni probabilità, quindi, i droni passeranno dalla Siria, paese alleato dell’Iran, e sorvoleranno le alture del Golan, un territorio siriano annesso da Israele dal 1981.

Non è chiaro se il lancio di droni sarà l’unica misura adottata dall’Iran contro Israele. Molto spesso questo tipo di attacchi prevede l’utilizzo di più armi, per confondere e mettere in difficoltà i sistemi di difesa aerea. Non è da escludere che oltre ai droni, che sono più lenti e devono essere lanciati prima, l’Iran lanci in seguito altre armi più veloci (che quindi dovrebbero essere lanciati dopo), come missili balistici. Non ci sono però ancora conferme in merito.

Israele si stava preparando da giorni a un possibile attacco, soprattutto dopo che negli ultimi giorni varie fonti d’intelligence avevano detto che l’attacco era imminente. L’esercito aveva aumentato al massimo il suo livello di allerta. Secondo i media locali il governo israeliano aveva allertato le autorità locali di prepararsi alla possibilità di un attacco, anche allestendo una serie di rifugi pubblici. La settimana scorsa, inoltre, l’esercito israeliano aveva sospeso il congedo per alcune unità di soldati, richiamato una serie di riservisti e rafforzato i propri sistemi di difesa antiaerea.