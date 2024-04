C’è stato un bombardamento contro l’ambasciata iraniana in Siria

Lunedì pomeriggio è stato bombardata l’ambasciata iraniana a Damasco, la capitale della Siria, che ha attribuito l’attacco a Israele. L’attacco ha distrutto l’edificio in cui c’era il consolato iraniano nel paese: l’ambasciatore dell’Iran in Siria, citato da Reuters, ha detto che sono state uccise tra le cinque e le sette persone, mentre secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR), una ong con sede nel Regno Unito legata all’opposizione nel paese, i morti sarebbero otto.

I media di stato iraniani hanno detto che tra le persone uccise ci sono alcuni diplomatici e Mohammad Reza Zahedi, un importante funzionario delle Guardie Rivoluzionarie, la forza militare più potente dell’Iran. Questa notizia era stata anticipata già da fonti della sicurezza libanese citate sempre da Reuters. L’esercito israeliano non ha commentato.

Secondo alcune agenzie di stampa iraniane, gli obiettivi del bombardamento erano il consolato e la residenza dell’ambasciatore iraniano, che però non è rimasto coinvolto. Il ministero della Difesa siriano ha fatto sapere che prima dell’attacco, compiuto attorno alle 17 locali (le 16 in Italia), i suoi sistemi di difesa antiaerea avevano intercettato e distrutto alcuni missili diretti verso Damasco, mentre altri sono riusciti a «distruggere l’intero edificio». L’agenzia di stampa iraniana Tasnim ha detto che Zahedi, 63 anni, aveva servito dal 2008 al 2016 nelle forze Quds, la divisione delle Guardie Rivoluzionarie incaricata delle operazioni all’estero, ed era stato un comandante della forza militare in Siria e Libano.

A Building between the Iranian and Canadian Embassy in the Syrian Capital of Damascus has been Targeted and Totally Destroyed this morning by an Israeli Airstrike, with the Building reported to possibly contain High-Ranking Members of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). pic.twitter.com/wgUoFtz7HL — OSINTdefender (@sentdefender) April 1, 2024

Dall’inizio della guerra tra Hamas e Israele nella Striscia di Gaza, lo scorso ottobre, gli attacchi e i bombardamenti israeliani in Siria sono diventati più frequenti. L’esercito israeliano in particolare ha ammesso di aver colpito sia in Libano che in Siria obiettivi legati a Hezbollah, un gruppo radicale sciita libanese nemico di Israele e alleato dell’Iran e del presidente siriano, Bashar al Assad.

Nella notte tra giovedì e venerdì c’erano stati grossi bombardamenti aerei contro vari obiettivi nei dintorni di Aleppo, che sempre secondo la SOHR avevano ucciso almeno 42 persone.