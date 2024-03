Più di 30 persone sono state uccise in un bombardamento in Siria, forse compiuto da Israele

Il ministero della Difesa siriano ha detto che nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato un grosso bombardamento aereo in diversi luoghi nei dintorni di Aleppo, nel nord-ovest del paese: secondo fonti della sicurezza siriana sentite da Reuters l’attacco avrebbe ucciso almeno 38 persone. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong con base nel Regno Unito, l’attacco sarebbe stato compiuto da Israele e gli obiettivi sarebbero stati depositi di armi utilizzati da Hezbollah, gruppo radicale sciita libanese nemico di Israele e alleato dell’Iran e del presidente siriano Bashar al Assad. Al momento Israele non ha commentato l’accaduto: è raro però che rivendichi attacchi contro la Siria.