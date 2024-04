L’esercito israeliano ha ridotto la presenza delle sue truppe nel sud della Striscia di Gaza

Nella notte tra sabato e domenica Israele ha ridotto la presenza dei suoi soldati nel sud della Striscia di Gaza, ritirando tutte le truppe tranne una brigata, la brigata Nahal. Una brigata dell’esercito israeliano è composta da alcune migliaia di soldati, anche se il loro numero preciso varia da formazione a formazione.

Le truppe ritirate operavano nella zona di Khan Younis, e secondo l’esercito sono state riportate in territorio israeliano perché la fase di operazioni militari attive contro Hamas in quella zona è terminata. Da adesso in avanti, come già succede in alcune zone nel nord della Striscia di Gaza, le truppe rientreranno in contingenti più piccoli per fare operazioni più mirate e decise dall’intelligence. Un ufficiale israeliano ha detto al quotidiano Haaretz: «La 98esima divisione [che comprende il grosso delle truppe ritirate, ndr] ha smantellato le brigate di Hamas a Khan Younis e ha ucciso migliaia di suoi membri. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo qui». L’esercito ha anche detto che i soldati avevano bisogno di riposo, dopo alcuni mesi ininterrotti di combattimenti.

Il ritiro delle truppe da Khan Younis comporta il ritiro completo di tutte le truppe che avevano un ruolo di combattimento attivo (quindi non di sorveglianza o protezione) dal sud della Striscia di Gaza. Non può però essere inteso come un indizio della fine della guerra. Formalmente, il governo israeliano intende ancora attaccare Rafah, l’ultima città della Striscia di Gaza non occupata dall’esercito, dove si sono rifugiati 1,3 milioni di palestinesi.