Su una spiaggia in Messico sono stati trovati i corpi di otto persone migranti provenienti dalla Cina

Le autorità dello stato messicano di Oaxaca, che affaccia sull’oceano Pacifico nel sud del Messico, hanno detto di aver trovato su una spiaggia i corpi di sette donne e un uomo di nazionalità cinese. I corpi sono stati ritrovati venerdì ma la notizia è stata data domenica, e il governo locale ha detto che sta lavorando con l’ambasciata cinese in Messico per identificarli. È stato ricostruito che le otto persone erano a bordo di una barca partita giovedì dallo stato messicano del Chiapas, poco più a sud, che avrebbe dovuto raggiungere gli Stati Uniti via mare. Un altro passeggero è sopravvissuto, ma non è chiaro chi fosse e cosa sia successo al conducente dell’imbarcazione.

Negli ultimi anni il numero delle persone migranti che cercano di entrare illegalmente negli Stati Uniti dal Messico è aumentato: è stato stimato che più di 6,3 milioni di persone siano entrati illegalmente negli Stati Uniti dal 2021. Nonostante la maggior parte venga dall’America Latina, negli ultimi anni è stato notato un notevole aumento dei migranti provenienti dalla Cina per via della repressione da parte del governo e di una crisi economica sempre più seria. Nel 2023 sono stati arrestati al confine fra Stati Uniti e Messico più di 37mila cittadini cinesi, un numero 50 volte superiore a quello di due anni prima. Anche a causa dei controlli sempre più duri alla frontiera, molti hanno iniziato a provare ad arrivare negli Stati Uniti via mare.

– Leggi anche: La giungla più pericolosa del mondo