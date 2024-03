Che posto è il New Hampshire, raccontato da lì

Sul canale YouTube “Da Costa a Costa” è uscito un nuovo video per la serie “Fifty States”, in cui Francesco Costa racconta storia, cultura e particolarità di tutti i 50 stati che compongono gli Stati Uniti d’America. È la volta del New Hampshire, uno degli stati più piccoli e meno popolati del paese, ma nonostante questo ricco di storia e con un’economia molto particolare.

Il New Hampshire è anche uno dei primi stati dove si vota per le primarie, le elezioni con cui ogni quattro anni i vari partiti scelgono il proprio candidato alle elezioni presidenziali. Da Costa a Costa ha visitato il New Hampshire lo scorso gennaio, proprio in occasione delle primarie del Partito Repubblicano, vinte da Donald Trump. Il reportage è disponibile gratuitamente su YouTube.

Il video fa parte del progetto del Post “Da Costa a Costa”, che racconta il paese che ha la maggiore influenza su un gran pezzo del mondo, gli Stati Uniti d’America, e la campagna elettorale che ne deciderà il futuro.

Ogni sabato dal 6 gennaio una newsletter scritta da Francesco Costa fa il punto su politica, cultura e società degli Stati Uniti, oltre che sulle ultime notizie sulla campagna elettorale per le presidenziali. È gratuita e ci si iscrive qui.