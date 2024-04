Donald Trump ha infine preso una posizione sull’aborto

Lunedì l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto pubblicamente cosa pensa del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza, per la prima volta in modo veramente chiaro dall’inizio della campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi. Trump, che con ogni probabilità sarà il candidato del Partito Repubblicano, ha detto che ciascuno dei 50 stati federati dovrebbe poter decidere se vietare o meno l’aborto e con quali criteri, secondo «la volontà del popolo». Ha aggiunto anche di credere che la possibilità di ricorrere all’aborto vada tutelata in caso di stupro, incesto e rischi per la vita della madre.

Non sono affermazioni particolarmente incisive, e di fatto rispecchiano lo stato attuale delle leggi statunitensi: dal 2022 infatti gli stati sono liberi di regolare l’accesso all’aborto, da quando cioè la Corte Suprema ha annullato la sentenza che lo garantiva a livello federale (cioè in tutti i 50 stati). La questione è da tempo molto dibattuta negli Stati Uniti: molti politici conservatori, perlopiù repubblicani, vorrebbero limitare l’aborto il più possibile, se non proprio vietarlo, su pressione dei movimenti più reazionari; la maggioranza degli elettori però tende a pensarla diversamente, e quando si sono tenute votazioni in merito le proposte più restrittive sono state regolarmente scartate.

Trump ha espresso la sua posizione su Truth Social, il social network che lui stesso ha fondato e che usa spesso per comunicare, rivendicando il proprio ruolo nella rimozione del diritto federale all’aborto. Infatti 6 dei 9 giudici della Corte Suprema che avevano preso quella decisione erano stati nominati dai Repubblicani, e 3 di questi dallo stesso Trump. Il principale avversario di Trump alle presidenziali, che si preannunciano equilibrate, sarà il presidente in carica Joe Biden, democratico, che lo ha sconfitto alle precedenti elezioni del 2020 e che dalla sentenza del 2022 è stato molto capace di raccogliere consensi proprio sostenendo maggiori tutele per il diritto all’aborto. Se Trump avesse manifestato posizioni particolarmente estreme anche sull’aborto, come fa su quasi ogni tema, avrebbe potuto allontanare una parte importante dei suoi elettori: ha invece scelto una posizione relativamente moderata, almeno per le sue abitudini.

Le dichiarazioni di Trump lo hanno comunque esposto a diverse critiche, anche da parte dei gruppi più conservatori. Alcune associazioni antiabortiste hanno per esempio ritenuto le sue posizioni troppo morbide, perché Trump ha in sostanza detto che è giusto non introdurre maggiori restrizioni sull’aborto a livello federale. Fino a pochi giorni fa Trump in effetti era sembrato abbastanza favorevole a un divieto dell’aborto in tutti gli Stati Uniti dopo la 15esima settimana di gravidanza. Negli Stati Uniti la maggior parte degli aborti avviene entro la 13esima settimana, ma prima del 2022 era possibile praticarli fino alla 23esima o 24esima settimana (in Italia è legale fino alla 12esima).

Dall’altra parte la campagna elettorale di Biden ha associato Trump ad alcune delle leggi contro l’aborto più severe approvate negli stati, come quella della Florida, che entrerà in vigore a maggio e vieta l’aborto dopo le 6 settimane di gravidanza. La Florida è uno stato piuttosto conservatore ed è regolarmente governato dai Repubblicani, appunto il partito di Trump. Lui stesso aveva criticato quella legge in quanto troppo restrittiva, ma nelle dichiarazioni di lunedì l’ha di fatto difesa, affermando il diritto degli stati a muoversi autonomamente sul tema.