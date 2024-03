È una giornata complicata per Donald Trump

Lunedì 25 marzo sarà una giornata complicata per l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per due ragioni. Anzitutto un tribunale di New York potrebbe stabilire l’inizio delle udienze di un processo penale nel quale Trump è accusato di aver fatto dei pagamenti illeciti a un’attrice di film porno. Inoltre la procura potrebbe iniziare a confiscare le proprietà di Trump o congelare i suoi conti in banca in relazione a un processo civile nel quale è già stato condannato.

Sono due procedimenti di cui si è parlato molto negli ultimi mesi. Il primo, quello penale, è di competenza della procura di Manhattan e riguarda un presunto pagamento di 130mila dollari all’attrice di film porno Stormy Daniels, che Trump avrebbe fatto nel 2016 tramite la sua azienda e il suo avvocato Michael Cohen – senza rendicontarlo correttamente, il reato è quello – per convincere l’attrice a non parlare di un rapporto sessuale avuto con lui una decina di anni prima.

Trump fu incriminato circa un anno fa e il processo sarebbe dovuto iniziare oggi, il 25 marzo. Il 15 marzo però un giudice di New York aveva deciso di rinviarlo per permettere alla difesa (quindi agli avvocati di Trump) di studiare circa 100mila pagine di nuovi documenti contenenti informazioni sul caso, che erano emerse nei giorni precedenti. La procura non aveva indicato subito la nuova data d’inizio del processo, ma aveva fissato per oggi un’udienza durante la quale stabilire quando procedere.

Quello relativo ai pagamenti illeciti è uno dei quattro processi penali nei quali è coinvolto Trump. Presso altri tribunali è accusato di aver cercato di sovvertire l’esito delle elezioni presidenziali del 2020; di aver tentato di cambiare i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali nello stato della Georgia, sempre con l’obiettivo di ribaltarne il risultato generale; e di aver conservato alcuni documenti governativi riservati nella propria villa di Mar-a-Lago, in Florida. Nessuno per ora è ancora arrivato alla fase delle udienze.

Da tempo Trump e il suo team legale stanno cercando di posticipare il più possibile i processi, per fare in modo che le udienze e le eventuali condanne o assoluzioni non interferiscano con la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre, alle quali quasi certamente Trump sarà candidato con il Partito Repubblicano. È probabile quindi che oggi gli avvocati di Trump chiedano un ulteriore rinvio o addirittura la chiusura del caso, possibilità che il giudice dovrà valutare.

Sempre oggi, il 25 marzo, scade il termine entro il quale Trump avrebbe dovuto trovare quasi mezzo miliardo di dollari per evitare la confisca di alcune delle sue proprietà. Il caso fa riferimento a un processo civile nel quale Trump è accusato di aver manipolato la valutazione degli immobili della Trump Organization, aumentandola di diversi miliardi di dollari per ingannare i finanziatori, i broker assicurativi e le autorità finanziarie, ottenendo così tassi migliori sui prestiti bancari e sulle polizze assicurative. Le attività illecite sarebbero state compiute tra il 2011 e il 2021, un periodo che comprende il suo mandato da presidente (tra il 2017 e il 2021).

A febbraio un giudice aveva ritenuto Trump colpevole e lo aveva condannato al pagamento di una multa da circa 454 milioni di dollari. Il sistema giudiziario dello stato di New York prevede che per fare ricorso evitando la confisca dei beni sia necessario versare una sorta di cauzione pari al 110 per cento della somma dovuta (in questo caso circa 500 milioni di dollari), che dovrebbe rimanere bloccata per tutta la durata del processo. In caso contrario, lo Stato può iniziare a confiscare i beni della persona condannata, mentre continuano le pratiche di appello.

Per evitare la confisca Trump dovrebbe trovare una società disposta a garantire per lui e farsi carico del pagamento della sanzione nel caso in cui l’appello venga perso, con un cosiddetto “bond”. Per ora però nessuna delle oltre 30 compagnie contattate dai suoi avvocati si è detta disponibile a fare da garante, anche perché la cifra richiesta è effettivamente molto alta.

Se non riuscirà a trovare un “bond” entro oggi, la procuratrice dello stato di New York Letitia James potrebbe teoricamente iniziare a bloccare i fondi presenti sui conti correnti di Trump oppure avviare il processo di confisca per qualsiasi sua proprietà, comprese quelle immobiliari come la famosa Trump Tower, nel centro di Manhattan, o la sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Bloccare i conti correnti potrebbe essere un’operazione relativamente rapida, mentre la confisca di oggetti e soprattutto immobili sarebbe ben più lunga e complessa.

A fine febbraio in un’intervista con ABC News James aveva confermato l’intenzione di avviare le procedure di confisca nel caso in cui Trump non fosse riuscito a trovare i soldi necessari per sospenderle. Non è detto però che queste inizino oggi: nelle ultime settimane gli avvocati di Trump hanno chiesto a un tribunale d’appello nello stato di New York (la New York Supreme Court Appellate Division) di ridurre l’importo della cauzione, posticiparla o eliminarla del tutto, e i giudici non si sono ancora espressi. È possibile quindi che James decida di aspettare la decisione dei giudici del tribunale d’appello prima di procedere, che conceda a Trump altro tempo per trovare un garante o semplicemente che posticipi l’inizio delle eventuali confische.