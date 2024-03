La Corte internazionale di giustizia ha ordinato a Israele di prendere misure immediate per far arrivare gli aiuti a Gaza

Giovedì la Corte internazionale di giustizia, il più importante tribunale delle Nazioni Unite, ha ordinato a Israele di adottare due nuove “misure provvisorie” nell’ambito della causa presentata a dicembre dal Sudafrica, secondo cui la guerra nella Striscia di Gaza condotta dall’esercito israeliano costituirebbe un atto di genocidio contro il popolo palestinese.

La Corte ha ordinato a Israele di garantire «senza indugi» l’apertura di nuovi valichi per consentire l’accesso a Gaza dei mezzi che trasportano carburante e aiuti umanitari, e di assicurarsi che le azioni del suo esercito non ledano i diritti della popolazione palestinese stabiliti dalla Convenzione sul genocidio, un trattato internazionale approvato dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1948 e ratificato tra gli altri da Israele e dal Sudafrica stesso. Entro un mese Israele dovrà informare la Corte delle misure prese per rispondere alle richieste.

Le richieste della Corte internazionale di giustizia sono in teoria vincolanti, ma la Corte non ha davvero mezzi per farle rispettare. Israele nega categoricamente di stare commettendo un genocidio e sostiene che la sua campagna militare sia configurabile come legittima difesa. La situazione umanitaria nella Striscia è ormai al collasso, e i giudici della Corte hanno detto che la carestia tra la popolazione palestinese di Gaza «non è più un rischio, ma una situazione che si sta diffondendo».

Questa non è la prima decisione della Corte nei confronti di Israele rispetto all’invasione della Striscia di Gaza: era già successo a gennaio, quando fu ordinato a Israele di prendere misure immediate per impedire un genocidio a Gaza.

