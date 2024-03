Com’è fatto il Crocus City Hall di Mosca

L’attacco terroristico e l’incendio che hanno ucciso almeno 133 persone in Russia è avvenuto al Crocus City Hall, un teatro che si trova nella periferia nordoccidentale di Mosca, in Russia. Il Crocus City Hall fa parte di un esteso complesso formato da tre padiglioni con un centro commerciale, un centro congressi, diversi alberghi e ristoranti. Il teatro può ospitare fino a 6.200 persone. Secondo i servizi di sicurezza russi, oltre alle 133 persone uccise ne sono state ferite 152, e di queste circa 60 sono in gravi condizioni. Venerdì sera l’attacco è stato rivendicato dall’ISIS, che non ha precisato quale gruppo nello specifico abbia organizzato ed eseguito l’attacco, ma secondo l’intelligence statunitese sarebbe stato l’ISIS-K, un gruppo terroristico affiliato all’ISIS e attivo principalmente in Afghanistan.

L’attacco è stato compiuto pochi minuti prima dell’inizio di un concerto dei Picnic, un gruppo rock russo. Per il concerto erano stati acquistati oltre seimila biglietti e come si vede dai video diffusi dopo l’attacco molte persone erano già sedute al loro posto. Almeno 100 persone sono state tratte in salvo dal seminterrato dell’edificio, dove si erano rifugiate per scappare dagli spari.

Il teatro del Crocus City Hall si trova nel padiglione 3 dell’intero complesso. Gli attentatori hanno sparato sia all’interno del teatro, entrando dalla parte sinistra della platea, sia all’ingresso del padiglione. Come mostrano alcuni video, diverse persone sono state uccise all’entrata del teatro, a pochi metri dalle porte vetrate all’ingresso del complesso. Altre persone sono state uccise vicino alle scale mobili che portano al primo piano.

Secondo i servizi di sicurezza russi i terroristi hanno usato armi automatiche per sparare, e hanno appiccato un incendio utilizzando esplosivo e liquido infiammabile dopo aver bloccato le porte: molte persone sono morte intossicate. L’incendio ha causato il crollo di parte del tetto ed è stato spento grazie all’intervento di elicotteri antincendio e di diverse squadre dei vigili del fuoco.

Il Crocus City Hall si trova a Krasnogorsk, una città di quasi 120mila abitanti nella periferia nordoccidentale di Mosca. La città si trova ai bordi della MKAD, la strada a scorrimento veloce che circonda la capitale russa. La polizia ha arrestato 11 persone sospettate di aver partecipato o di aver contribuito all’organizzazione dell’attacco, e tra loro ci sarebbero anche gli uomini che hanno fatto irruzione e sparato nel teatro. Sembra che nell’auto con la quale stavano scappando siano stati trovati alcuni passaporti del Tagikistan.