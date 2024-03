Cosa sappiamo dell’attacco in un teatro di Mosca, in Russia

Venerdì sera intorno alle 20 un gruppo di uomini armati è entrato nella Crocus City Hall, un grande teatro nella periferia nordoccidentale di Mosca, in Russia, e ha sparato alle persone presenti, causando poi alcune esplosioni che hanno fatto collassare il tetto dell’edificio. Secondo le ultime notizie diffuse dai servizi di sicurezza russi ci sono almeno 93 morti e 145 feriti, stando a una lista di persone fornita dal ministero della Salute russo. Di questi circa 60 sono in gravi condizioni: sul posto sono stati attivati punti di raccolta del sangue per fare trasfusioni e le operazioni di soccorso non sono ancora terminati. In un comincato i servizi di sicurezza hanno scritto che il numero di morti e feriti è destinato ad aumentare.

Sabato mattina è stata fermata un’auto vicino al confine con Bielorussia e Ucraina, a oltre 500 chilometri da Mosca: l’auto era una Reanult bianca, tra quelle ricercate per arrivare ai responsabili. Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax la polizia ha arrestato 11 persone sospettate di aver partecipato o di aver contribuito all’organizzazione dell’attacco. Interfax scrive che Alexander Bortnikov, direttore dei servizi di intelligence interna (FSB), ha detto a Putin che tra le 11 persone ci sarebbero anche i 4 uomini che hanno fatto irruzione e sparato nel teatro.

New images show the inside of Crocus City Hall following Friday night's attack. Via @bazabazon pic.twitter.com/aO9VuCdGcN — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 23, 2024

Un paio dopo d’ore dopo l’attacco, l’ISIS lo ha rivendicato attraverso la sua agenzia di stampa “non ufficiale” al Amaq. Secondo alcuni funzionari statunitensi informati dall’intelligence, l’attacco è stato compiuto dall’ISIS-K, un gruppo terroristico affiliato all’ISIS e attivo principalmente in Afghanistan. Il New York Times ha scritto che nelle scorse settimane l’intelligence statunitense era venuta a sapere che l’ISIS-K aveva pianificato un attacco terroristico a Mosca.

L’ISIS-K – “K” sta per Khorasan, cioè il nome della regione storica che include parti dell’attuale Pakistan, Iran, Afghanistan e Asia Centrale – fu fondato di fatto nel 2014 da alcune centinaia di talebani pakistani che trovarono rifugio poco al di là del confine, in Afghanistan, dopo essere fuggiti da alcune offensive militari compiute dalle forze di sicurezza pakistane.

Dal 2021, soprattutto dopo che gli Stati Uniti si ritirarono dall’Afghanistan e i talebani presero il potere, l’ISIS-K ha acquisito vigore e nei mesi passati ha cominciato a progettare attentati anche fuori dall’Afghanistan. Ne ha rivendicati alcuni in Iran. L’analista Colin P. Clarke ha detto al New York Times che negli ultimi due anni l’ISIS-K aveva criticato di frequente il presidente russo Vladimir Putin e la sua propaganda, sostenendo che fosse un omicida di musulmani (in riferimento ai suoi interventi militari in Afghanistan, Cecenia e Siria).

Nelle ore seguenti all’attentato, al teatro è arrivata un’enorme quantità di mezzi tra polizia, ambulanze, camion dei pompieri ed elicotteri. Secondo i media russi sono intervenute anche le forze speciali. Le esplosioni, secondo le testimonianze, sono state almeno due ma non è ancora chiaro cosa le abbia causate: l’ipotesi è che siano state lanciate delle granate o altri ordigni esplosivi. Per spegnere l’incendio causato dalle esplosioni sono stati inviati elicotteri: le autorità russe hanno fatto sapere che ora il rogo è sotto controllo.

Il Crocus City Hall fa parte di un esteso complesso che al suo interno ha un centro commerciale, un centro congressi e diversi alberghi e ristoranti. L’attacco è stato compiuto poco prima dell’inizio di un concerto dei Picnic, un gruppo rock. Il teatro può ospitare fino a 9mila persone: per il concerto erano stati acquistati oltre 6mila biglietti e al momento non si sa quante persone fossero dentro il teatro quando è iniziato l’attacco.

Almeno 100 persone sono state tratte in salvo dal seminterrato dell’edificio, dove si erano rifugiate per scappare dagli spari. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che tutti gli eventi pubblici – culturali, sportivi o di altro tipo – previsti a Mosca nel fine settimana sono cancellati. Lo stesso hanno fatto le autorità di altre città russe come San Pietroburgo, Stavropol, Murmansk, Vologda e Kursk. Putin non ha ancora commentato pubblicamente l’attacco, se non attraverso un comunicato di Tatiana Golikova, la vice prima ministra, in cui esprime gratitudine per il personale medico che sta curando i feriti.

Il 7 marzo l’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca aveva reso pubblica un’allerta di sicurezza per i cittadini statunitensi in città, perché aveva ricevuto «rapporti secondo cui estremisti» avevano «piani imminenti di colpire grandi raggruppamenti di persone a Mosca, compresi concerti». Secondo l’ambasciata questa allerta sarebbe rimasta valida per 48 ore, dunque fino al 9 di marzo. Qualche giorno fa il presidente russo Vladimir Putin aveva minimizzato questi allarmi, dicendo che si trattava di «provocazioni» dell’Occidente che avevano l’intento di «intimidire e destabilizzare la nostra società».