In Inghilterra c’è un grande dibattito per questa piccola croce colorata

Lunedì 18 marzo Nike ha presentato le nuove maglie che i giocatori della Nazionale maschile di calcio dell’Inghilterra indosseranno durante i campionati europei, in programma la prossima estate in Germania. Da allora tifosi, ex giocatori e soprattutto alcuni politici si sono soffermati su un particolare secondo loro non trascurabile, cioè i nuovi colori scelti per la croce di San Giorgio, il simbolo sulla bandiera inglese: sul retro del colletto della nuova maglietta la croce di San Giorgio non è rossa su campo bianco, come da tradizione, ma con inserti blu, azzurri e viola oltre al classico rosso. Nonostante la dimensione del dettaglio la modifica ha suscitato un grande clamore, e in pochi giorni ne è nato un dibattito nazionale, quasi un affare di Stato.

Nike ha spiegato che i nuovi colori costituiscono un «aggiornamento giocoso» ispirato alla divisa che i giocatori dell’Inghilterra utilizzarono durante gli allenamenti nei Mondiali del 1966, vinti proprio dagli inglesi. La modifica era stata autorizzata dalla Football Association (FA), la federazione calcistica inglese, che negli ultimi giorni ha difeso i nuovi colori della croce di San Giorgio e ha confermato che le magliette saranno regolarmente indossate nell’amichevole in programma sabato sera, contro il Brasile, allo stadio di Wembley a Londra.

La presa di posizione della federazione è stata necessaria dopo che per giorni politici e commentatori televisivi avevano criticato la scelta dei nuovi colori – giudicati un insulto alla bandiera tradizionale – e chiesto il ritiro e la modifica delle magliette, nel frattempo già in vendita.

Del caso si è occupato persino il primo ministro Rishi Sunak, che parlando con i giornalisti ha detto di preferire la croce di San Giorgio originale. «Non dovremmo scherzare con le nostre bandiere nazionali perché sono fonte di orgoglio e identità. Sono perfette così come sono», ha detto Sunak. Anche la ministra della Cultura del governo britannico, Lucy Frazer, ha criticato la scelta di Nike e della federazione. Riferendosi alle critiche condivise sui social network negli ultimi giorni, Frazer ha detto che l’opinione dei tifosi dovrebbe sempre essere al primo posto.

