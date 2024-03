Il vulcano islandese di Grindavík l’ha fatto di nuovo

Sabato sera verso le 20:20 ora locale (le 21:20 in Italia) è eruttato di nuovo il vulcano di Grindavík, nella penisola di Reykjanes, nel sudovest dell’Islanda e a poca distanza dalla capitale Reykjavík. Alcuni video e foto mostrano la lava uscire da una fessura lunga circa 3 chilometri e colare verso ovest, mentre il cielo è di un rosso acceso.

La città è stata rapidamente evacuata così come la vicina Laguna Blu, una nota area geotermale islandese e tra le maggiori attrazioni turistiche dell’isola. L’aeroporto di Keflavik, il principale dell’Islanda che dista circa 50 minuti in auto da Grindavík, ha continuato a funzionare regolarmente.

L’eruzione era considerata imminente dalle autorità e dagli esperti locali, ma non si conosceva il momento esatto nel quale sarebbe avvenuta: i primi segnali di attività sismica sono stati rilevati appena 15 minuti prima che la lava iniziasse a fuoriuscire.

È la quarta volta che il vulcano erutta dallo scorso dicembre. L’ultima era stata l’8 febbraio, con dinamiche molto simili. «Ormai questa è la nostra normalità», ha detto a Reuters Kristin Maria Birgisdottir, una cittadina di Grindavik che lasciò la sua casa lo scorso novembre proprio a causa dell’intensa attività vulcanica.

The burning lava has already crossed over the main road to #Grindavik. The most forceful eruption in the recent series! pic.twitter.com/6XuVdZkvkW

— Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) March 17, 2024